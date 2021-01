Elon Musk est l'homme le plus riche du monde (et ce n'est que le début)

En mars 2016, Elon Musk ne valait «que» 10,7 milliards de dollars, soit 8,7 petits milliards d'euros. En octobre 2017, sa fortune avait quasiment doublé, atteignant 20,8 milliards de dollars. Elle a légèrement augmenté ou baissé jusqu'en avril 2020, où elle se chiffrait à 24,6 milliards de dollars. Puis tout s'est emballé.

Cinq mois plus tard (septembre 2020), dopée par le cours de bourse de Tesla, la fortune d'Elon Musk avait triplé, atteignant 68 milliards de dollars. Et quatre mois plus tard (janvier 2020), elle a triplé de nouveau, faisant de lui l'homme le plus riche du monde –devant Jeff Bezos– avec 188 milliards de dollars.

À lire aussi Avec 331 milliards de dollars, John D. Rockefeller était trois fois plus riche que Jeff Bezos

Le patrimoine d'Elon Musk a notamment explosé grâce aux formidables performances boursières de Tesla, dont il détient au moins 20%. En un an, la valeur d'une action Tesla a ainsi été multipliée par huit, passant d'une centaine de dollars (81,5 euros) à plus de 800 dollars (652 euros).

Bien que l'on constate un important décalage entre l'énorme capitalisation de Tesla —près de 1000 milliards de dollars– et ses bénéfices –369 millions de dollars au dernier trimestre 2020– la dynamique devrait se poursuivre.

Vers l'infini (et au-delà)

Selon l'investisseur Ron Barron, la valeur de l'action Tesla pourrait encore être multipliée par cinq en l'espace de dix ans; l'homme avait annoncé une multiplication par vingt en juin dernier, mais le cours de Tesla a déjà quadruplé depuis. L'entreprise pourrait, à terme, valoir 5.000 milliards de dollars.

Les autres sociétés d'Elon Musk, qui ne sont pas encore cotées en bourse, pourraient suivre un chemin similaire. Ainsi, après une nouvelle levée de fonds, SpaceX serait potentiellement valorisée à 100 milliards de dollars.

À lire aussi Pour être riche dans cinq ans, investissez aujourd'hui dans Musk

Par ailleurs, selon le site Money Morning, l'action de Starlink, service d'internet par satellite nuisant gravement aux astronomes qui vaut actuellement 40 dollars, pourrait suivre une trajectoire similaire à celle de Tesla (+700%). De quoi assurer un train de vie confortable à Elon Musk pour quelques années encore.