Le mobil home à 50.000 dollars où vivrait Elon Musk est un gros mensonge

Comme tous les grands capitaines d'industrie, plus encore ceux qui réussissent, Elon Musk bâtit sa légende en même temps qu'il construit son empire.

Dans cette mythologie qu'il dessine trait après trait, un élément revient régulièrement depuis quelque temps: ayant revendu la plupart de ses possessions physiques, Musk vit dans des conditions spartiates, afin de se concentrer sur ses multiples tâches, et sur elles uniquement.

En juin, il tweetait ainsi qu'il vivait dans une modeste maison préfabriquée de Boca Chica, à quelques encablures des installations de SpaceX. Quant au portrait que Time, qui en a fait sa personnalité de l'année, lui a récemment consacré, il commence par ces mots: «L'homme le plus riche du monde ne possède aucune maison».

“The richest man in the world does not own a house,”

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.