Elon Musk peut faire le malin: l'action Tesla bat des records

Il y a près de dix-huit mois, en août 2018, Elon Musk commettait ce qui fut sans nul doute l'une des plus grosses bourdes de sa vie sur Twitter, où il est pourtant un habitué des sorties pendables. Il expliquait ainsi au monde entier qu'il souhaitait faire sortir Tesla des marchés boursiers, et qu'un financement à hauteur de 420 dollars (378 euros) l'action était «sécurisé» –quelques jours plus tôt, le cours tournait autour des 300 dollars.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 août 2018

«J'envisage de sortir Tesla de la cote à 420 dollars. Financement assuré.»

Gendarme de la bourse américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC) n'a pas apprécié ce qui semble n'avoir été qu'une mauvaise private joke, mais qui pouvait alors ressembler fort à une torsion de la marche boursière normale.

Tweetera bien qui tweetera le dernier

Après un long bras de fer judiciaire, l'agence a obligé Musk à tourner sept fois ses tweets dans sa bouche, à changer de rôle au sein de la firme et à payer une lourde amende de 20 millions de dollars, doublée par une autre de la même somme dont Tesla a dû s'acquitter.

stock art pic.twitter.com/HSWnwK68OV — Elon Musk (@elonmusk) 23 décembre 2019

Mais Musk peut désormais rire sous cape –ou plus précisément sur Twitter, l'endroit même où le scandale est né. Caracolant depuis des semaines, l'action Tesla a gagné 25% en 2019 et a fini, fin décembre, par atteindre les fameux 420 dollars qui avaient mis le feu aux poudres, et qui offrent sans doute quelque épaisseur aux stock-options de son intenable patron.

Décrite par certains analystes comme «fondamentalement surévaluée mais stratégiquement sous-evaluée», Tesla a ainsi, en 2019, été le plus performant des constructeurs auto américains en bourse, malgré une inquiétante dégringolade sur les six premiers mois de l'année.

Avec de lourds investissements ou levées de fonds en Chine ou en Allemagne, l'arrivée sur le marché de la Model Y, la préparation de celle du Cybertruck et, sans doute, quelques autres annonces technologiques de premier ordre, l'année qui vient pourrait consolider la position de Tesla.