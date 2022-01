Elon Musk, le toutou docile de Beijing

En mars 2020, alors que la Californie ordonnait aux commerces non-essentiels de limiter leurs activités afin d'enrayer la propagation du Covid-19, Elon Musk refusait de fermer son usine Tesla, forçant les autorités sanitaires à mettre la pression sur l'entreprise pour que les employés soient finalement autorisés à se confiner. Musk remettait alors publiquement en cause les projections scientifiques sur l'évolution du virus.

Deux mois plus tôt, le fabriquant de voitures électriques avait immédiatement fermé son usine de Shanghai lorsque les autorités chinoises le lui avaient ordonné. Comme le pointe Insider, cette double stratégie est une constante chez le milliardaire, qui cultive son image de «bad boy» aux États-Unis mais présente un visage bien plus docile en Chine.

En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine sait que bénéficier de la sage coopération de l'un des businessman les plus populaires d'Amérique est un atout précieux. Le Parti communiste chinois a habillement su s'attirer les faveurs du milliardaire, tout en le gardant sous contrôle.

En 2019, Tesla a par exemple pu devenir la première entreprise étrangère à posséder une usine automobile sur le territoire chinois. Mais cet honneur a un prix: l'usine a été construite grâce à de l'argent emprunté en Chine, l'État est toujours propriétaire du terrain sur lequel elle est bâtie et Tesla a l'obligation de générer un montant minimum de recettes fiscales.

Pour comparaison, après avoir copieusement insulté les responsables politiques californiens, Elon Musk a plié bagage et déplacé le siège de Tesla de San Francisco à Austin. Le milliardaire affirme préférer les régulations sur les sociétés texanes, bien plus permissives que celles de Californie.

Comme un boomerang

L'une des raisons à cette différence de comportement est que la Chine est le marché le plus dynamique du monde en terme de véhicules électriques, et la concurrence y est bien plus rude qu'en Occident.

«Le gouvernement chinois n'a aucun problème à utiliser des entreprises étrangères afin de développer son industrie, pour finalement les écarter une fois que la compétition domestique est devenue suffisamment forte pour les remplacer», explique à Insider Tu Le, un analyste du marché chinois. «Le message est: ayez un comportement irréprochable, ou c'est la porte.»

Alors que sa société se faisait descendre par les médias chinois au printemps 2021 pour un problème de freinage, l'homme le plus riche du monde, toujours prompt à provoquer ses détracteurs sur Twitter, s'est excusé platement et engagé à collaborer avec les autorités.

Seulement, cette volonté de faire bonne figure, que l'on retrouve par ailleurs chez la plupart des grands patrons d'entreprises occidentales, toujours promptes à plier devant les demandes parfois exorbitantes du régime, pourrait finir par se retourner contre lui.

Début 2022, Tesla a ouvert un showroom à Uruqmi, la capitale du Xinjiang. Or, c'est précisément la région où le régime chinois est accusé de persécutions envers la minorité Ouïghour. De nombreuses entreprises ont provoqué des tollés en occident du fait de leurs activités dans la région: la docilité de Tesla pourrait, de ce côté du monde, lui coûter quelques clients.