En un Tweet, Elon Musk déclare la guerre entre Tesla et Lucid Motors

Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un nouveau concurrent très sérieux pour les autos électriques de Tesla, Lucid Motors, dont la «sedan» nommée Air semble disposer d'atout solides pour aller chercher de petites noises à la firme d'Elon Musk.

Ce dernier semble l'avoir bien compris, et relève le défi, à sa manière: tonitruante et sur Twitter. Musk a ainsi annoncé, en un tweet qui vaut mille analyses et campagnes marketing longues, incertaines et coûteuses, «jeter le gant» à son nouveau rival.

Cette guerre se déclare sur un terrain très concret, celui du prix. Le 14 octobre, Lucid annonçait une nouvelle variante de sa Air pour laquelle la clientèle américaine devra débourser 69.900 dollars [59.500 euros], une tarification la plaçant en concurrence frontale avec la Model S de Tesla, qui dispose de performances à peu près similaires.

The gauntlet has been thrown down!



The prophecy will be fulfilled.



Model S price changes to $69,420 tonight! — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020

Duel d'égos

Mais alors que la Model S avait, de manière plus discrète, vu son étiquette déjà abaissée de 3.000 dollars quelques jours plus tôt, son prix a désormais été fixé par Elon Musk à 69.420 dollars. On notera que, dans le plus pur (mauvais) goût muskien, le chiffre combine le 69 de certains jeux sexuels et un 420 fameux pour un précédent tweet, resté célèbre et lui ayant coûté très cher.

Il n'y a que peu de hasard dans cet étrange duel puéril aux chères conséquences. Car Elon Musk connaît bien Lucid Motors: comme le rappelle The Verge, son patron Peter Rawlinson fut l'homme à la tête du design de la Model S. Une trahison que l'égo démesuré du patron de Tesla semble avoir du mal à digérer.

Cet épisode, entre rivalité industrielle et clowneries juvéniles, pourrait servir d'inspiration aux scénaristes de HBO: la chaîne américaine a récemment annoncé le développement d'une série consacrée à Elon Musk, centrée sur l'aventure SpaceX.