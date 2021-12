La facture énergétique des Européens va exploser en 2022

Les morsures de l'hiver sont arrivées sur l'Europe, et c'est pour son porte-monnaie une très mauvaise nouvelle. Également portés par des tensions avec la Russie gazière qui ne cessent de frôler l'explosion, et malgré une baisse du prix du pétrole du fait du surgissement du variant Omicron, le prix de l'énergie explose partout en Europe.

Les températures glaciales qui descendent ainsi sur le continent le font au pire moment. Depuis quelques mois, une Russie trouvant dans ses ressources un puissant levier géopolitique limite ses exportations de gaz vers l'Europe.

En France, l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires pour des contrôles de maintenance a poussé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili à prendre publiquement la parole pour expliquer au Français qu'il n'y aurait «pas de black-out général d'ici la fin de l'hiver» –preuve que l'hypothèse n'est pas tout à fait écartée.

Et comme l'explique Bloomberg, les prix de l'énergie flambent sur tous les marchés, faisant peser le risque d'une inflation incontrôlée sur l'ensemble des économies de la zone. Lundi 20 décembre, les contrats sur le gaz européen gagnaient ainsi 8,8% sur une seule journée –la hausse, explique le média, a été de 600% sur l'année.

Le hic est que cette crise énergétique européenne pourrait ne pas être que passagère, et pourrait très fortement peser sur les porte-feuilles des habitants du vieux continent.

C'est l'alerte que sonne le ministre grec de l'énergie, Kostas Skrekas: selon les estimations de ses services, après un surcoût déjà conséquent de 100 milliards d'euros cet hiver, les factures énergétiques des consommateurs et entreprises en Europe pourrait s'alourdir de la somme colossale de 350 milliards d'euros en 2022.

De quoi fortement fragiliser la reprise post-pandémique, alimenter une inflation difficile à maîtriser et, surtout, plonger nombre de ménages modestes et entreprises à l'économie déjà chancelante dans de sérieuses difficultés.

«Face à cette situation extraordinaire, nous ne pouvons pas ne pas nous impliquer», a déclaré le ministre grec à l'issue d'une rencontre avec ses homologues européens à Bruxelles.

Au moment où la BCE envisage des hausses de ses taux pour contenir une inflation qui commence à inquiéter, il réclame donc que les pays membres de l'Union européenne, tout comme la Commission, poursuivent et accentuent leurs aides aux ménages et entreprises. Le chèque énergie et les mesures exceptionnelles promises par Emmanuel Macron pourrait ne pas suffire –loin de là.