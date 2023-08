Si les entreprises abandonnent le télétravail, c'est avant tout parce qu'elles s'y prennent comme des manches

Dans le monde d'après Covid, toutes les entreprises étaient censées proposer à leurs employés d'exercer en télétravail, partiellement ou intégralement –en tout cas dans les corporations où le travail à distance est possible. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à contraindre leurs salariés à revenir au 100% présentiel.

Pour les chefs d'entreprise, il s'agit en partie de pouvoir reprendre un peu de contrôle sur les travailleurs qu'ils emploient. «Garder un œil» sur eux permet de s'assurer qu'ils ne soient pas en train de regarder Netflix en mangeant du houmous, au lieu de suer sang et eau pour leur société.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Mais il y a une autre raison pour laquelle le télétravail est en train de perdre du terrain, contrairement à ce que désire une majorité de travailleurs, surtout les jeunes. Selon le magazine américain Fast Company, ce recul s'explique par le fait que les entreprises ne savent pas organiser le télétravail ni en tirer profit.

Leur erreur principale? S'être contentées de transposer le fonctionnement traditionnel de leurs services, mais en y ajoutant le facteur distance. Ce manque d'adaptation, dû à la nécessité de s'organiser dans la précipitation pour cause de pandémie, n'a pas été corrigé par la suite. Les réunions Zoom multiples et interminables ont eu raison de la motivation et de l'efficacité d'un certain nombre de travailleurs. Et l'accroissement du nombre d'heures passées devant un écran n'a rien arrangé.

Télétravail ≠ travail à la maison

Fast Company fait la différence entre «travailler depuis chez soi» et «télétravailler». La distinction peut sembler subtile, mais elle est pourtant importante. En réalité, le télétravail nécessite une réinvention des missions, des environnements de travail, voire de la structure même de l'entreprise.

Les clés pour y remédier existent, mais c'est peut-être trop tard pour un grand nombre de sociétés, qui ont préféré renoncer. Cela passe en fait par l'élaboration d'un espace numérique de travail dédié et adapté, puis par une formation des travailleurs, afin qu'ils en tirent le meilleur.

À lire aussi Chez Zoom, on veut limiter les réunions par Zoom

Autre recommandation, formulée par plusieurs chefs d'entreprise qui ont tenté de prolonger l'aventure télétravail avec succès: il convient d'abandonner les réunions, dans la mesure du possible. En résumé, tous les meetings qui auraient pu être un mail doivent être laissés de côté. Cela évite l'épuisement des uns et des autres et cela permet aussi de donner une véritable importance aux rares réunions maintenues. Exit la lassitude liée à la réunionite.

Parmi les autres pistes à envisager très sérieusement, il y a le fait d'encourager ses employés à communiquer en ligne (et leur donner envie d'aimer ça) sur une plateforme dédiée, mais aussi la nécessité de promouvoir l'autonomie au lieu de fliquer du matin au soir les faits et gestes de tout un chacun. Parce que l'essentiel est que les missions confiées soient remplies et bien remplies. Le temps passé pour y parvenir peut totalement différer d'un humain à l'autre et c'est très bien comme ça.