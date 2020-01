Au Royaume-Uni, on émet plus de CO2 en deux semaines qu'en Afrique pendant un an

À partir du 12 janvier 2020, un·e citoyen·ne britannique aura dépassé les émissions annuelles d'une personne au Malawi, en Éthiopie, en Ouganda, à Madagascar, en Guinée et au Burkina Faso, révèle l'ONG Oxfam.

Avec 8,2 tonnes de C0 2 par personne en 2014 (dernière année disponible), le Royaume-Uni est largement au-dessus de la moyenne mondiale, qui se situe autour de 5 tonnes. La France ne fait pas beaucoup mieux, avec 6,9 tonnes de CO 2 par personne la même année.

Parmi les vingt États émettant le moins à l'échelle mondiale, dix-huit sont des pays d'Afrique, dont le Nigeria, le Kenya et le Zimbabwe, qui ne dépassent pas la tonne annuelle de CO 2 par habitant·e.

D'après le Global Carbon Atlas, il suffirait d'à peine cinq jours à un·e Britannique pour émettre la même quantité de carbone qu'un·e Rwandais·e pendant une année entière.

«C'est un choc de réaliser qu'en quelques jours seulement, nos modes de vie à haute teneur en carbone produisent les mêmes émissions que l'empreinte annuelle des habitants de certains pays pauvres», commente Danny Sriskandarajah, directeur général d'Oxfam au Royaume-Uni.

Enjeu générationnel

À regarder de plus près les principales sources d'émissions de CO 2 par personne, certains chiffres marquent les esprits. Par exemple, un vol aller-retour entre Paris et New York enverrait près d'une tonne de CO 2 dans l'atmosphère pour chaque passagèr·e.

Aujourd'hui, les efforts à réaliser pour limiter les émissions de CO 2 sont titanesques, notamment pour les nouvelles générations. Un article du Monde calcule que pour respecter l'accord de Paris, les enfants nés à notre époque devront émettre huit fois moins de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale que leurs grands-parents.

Plus précisément, dans l'optique de limiter le réchauffement à 2°C, un enfant né en 2017 en France devra limiter ses émissions de carbone à 170 tonnes de CO 2 sur l'ensemble de sa vie, moins du tiers de celles d'un individu né en 1950 (589 tonnes). Dans le cas d'une limitation à +1,5°C, le plus jeune disposera d'un budget carbone de 68 tonnes, huit fois moins que son aîné.