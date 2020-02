99 pesos suffisent pour escalader le mur à 20 milliards de Trump

Même s'il coûte plus de 20 milliards de dollars [18,5 milliards d'euros] aux contribuables, que peut un mur face à un peu de jugeotte, une bonne quincaillerie, une poignée de pesos et un art consommé du do it yourself?

Rien, ont découvert les agent·es de l'US Border Patrol d'El Paso, ville posée à la frontière mexicano-texane et jouxtant la sulfureuse Ciudad Juárez.

Le El Paso Times rapporte que les passeurs ont trouvé un truc aussi simple qu'abordable: les structures en métal servant à armer le béton constituent d'excellentes échelles. Leur couleur rouille les camoufle même dans la texture de certaines portions du mur.

On retrouve nombre de ces échelles sur les deux versants de la frontière: côté mexicain, où elles attendent que les migrant·es grimpent, et côté américain, où l'US Border Patrol tente de juguler les passages en faisant régulièrement le ménage.

6 mètres pour 5 euros

Un petit business s'est assez logiquement formé autour de ces structures métalliques: 6 mètres de matériel ne coûtent que 99 pesos [un peu moins de 5 euros] dans n'importe quel magasin de matériaux de construction à Ciudad Juárez.

Les forces de l'ordre semblent être dépassées par le phénomène. Le El Paso Times indique que les arrestations d'adultes ayant illégalement passé la frontière a doublé en un an.

Les 20 milliards débloqués pour le mur n'étaient peut-être pas suffisants, et de plus amples investissements, notamment dans la technologie de surveillance, suivront peut-être. Avec la même efficacité?