Aux États-Unis, le retour des attaques de trains

Sur Twitter, le fil déroulé par le journaliste Jason Schreiber, visible ci-dessous, a été amplement commenté et partagé: chose d'un passé qui semblait révolu, les attaques de trains semblent faire leur grand retour aux États-Unis, à la faveur du développement du commerce en ligne.

Photojournaliste pour CBSLA, Schreiber explique avoir entendu parler d'une recrudescence de ces attaques de trains postaux et s'être rendu dans le quartier de Lincoln Heights, à Los Angeles, pour en rendre compte lui-même.

«Il y a des paquets volés et éventrés aussi loin que l'œil peut voir», explique-t-il pour entamer son récit, accompagné d'images impressionnantes.

Keep hearing of train burglaries in LA on the scanner so went to #LincolnHeights to see it all. And… there’s looted packages as far as the eye can see. Amazon packages, @UPS boxes, unused Covid tests, fishing lures, epi pens. Cargo containers left busted open on trains. @CBSLA pic.twitter.com/JvNF4UVy2K