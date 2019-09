La guerre de Trump contre les normes anti-pollution pourrait coûter 415 milliards d'euros

Il s'agit sans doute de la plus parfaite illustration de la légèreté avec laquelle l'administration Trump traite les questions environnementales.

Selon le président américain, les normes de pollution automobile décidées après de longues concertations sous Barack Obama sont néfastes à la fois pour l'économie et pour les consommateurs et consommatrices du pays.

The Trump Administration is revoking California’s Federal Waiver on emissions in order to produce far less expensive cars for the consumer, while at the same time making the cars substantially SAFER. This will lead to more production because of this pricing and safety......