En Europe, on se bat pour continuer de payer en espèces

Les moyens de paiement dits «scripturaux» –par carte bancaire, chèque, virement ou prélèvement– ne cessent de gagner du terrain en Europe, au détriment des espèces. S'ils sont devenus majoritaires dans certaines nations d'Europe du Nord, les espèces tiennent encore la corde dans de nombreux pays, que ce soit en Espagne, en Allemagne, ou même en France, où elles restent le moyen préféré d'effectuer ses dépenses.

Notez toutefois qu'elles sont de moins en moins utilisées: 50% des paiements français en points de vente en 2022 étaient effectués en cash contre 57% en 2019. Dans le même temps, les paiements par cartes sont passés de 37 à 43% en France. Plus pratiques, grâce à la généralisation du paiement sans contact pendant la pandémie de Covid-19 et au développement de Google Pay et Apple Pay, ils ont gros défaut: ils sont un danger pour la vie privée.

Car les entreprises opérant le paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard ou American Express) compilent toutes les données liées aux paiements effectués par leur entremise et les commercialisent, entre autres, à des fins de communication et de marketing.

Et les systèmes d'analyses sont devenus tellement performants qu'il est possible, selon le média économique Quartz, de savoir si des consommatrices sont enceintes grâce à leurs habitudes d'achat, avec une précision de quelques jours. Ainsi, un père a découvert la grossesse de sa fille adolescente par l'intermédiaire des courriers publicitaires ciblés pour des vêtements de grossesse et des meubles de puériculture, comme l'a rapporté le New York Times en 2012.

Pendant qu'en Suède, on tente de devenir une société cashless (sans espèce), en autorisant les commerces à les refuser, l'Autriche aimerait inscrire le droit de pouvoir retirer et payer en argent liquide dans sa Constitution fédérale.

Le chancelier autrichien conservateur Karl Nehammer a proposé ce changement le vendredi 4 août, après que le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), populiste et d'extrême droite, a accusé la coalition actuellement au pouvoir (entre les conservateurs de l'ÖVP et les Verts) de manœuvrer en secret pour interdire l'argent liquide, afin de pouvoir surveiller ses concitoyens.

«Rien qu'en Autriche, 47 milliards d'euros sont retirés des distributeurs automatiques chaque année et chaque Autrichien transporte en moyenne 102 euros en espèces. [...] C'est pourquoi, [...] je m'engage à faire en sorte que l'argent liquide soit protégé par la Constitution en tant que moyen de paiement», a déclaré le chef du gouvernement fédéral autrichien sur Twitter (X). L'utilisation d'espèces comme moyen de paiement pourrait donc bientôt devenir un droit garanti par la Constitution dans ce pays; et la Banque centrale autrichienne serait chargée d'assurer l'approvisionnement de tous en monnaie.

La lutte contre la disparition des espèces est même devenu un combat un peu partout en Europe. Lundi 31 juillet, le Britannique Piers Corbyn, frère de Jeremy Corbyn (l'ancien chef du Parti travailliste de 2015 à 2020) et devenu militant complotiste, a fait son petit coup médiatique en payant une barquette de fraises en pièces dans un magasin n'autorisant que les paiements par carte.

This is the cashless Aldi in Greenwich.



There's a Sainsburys local clearly visible in the car park behind and others in area thar take cash



Piers Corbyn has thus crossed London to inconvenience and embarrassed low paid workers for clicks.



The epitome of entitlement https://t.co/yGYERAL4ek