Pour contourner les sanctions, le patron de Wagner a utilisé une facture de gaz de sa mère

Discreet Law ne badine pas avec les procédures. En 2021, avant de prendre pour client Evgueni Prigojine, patron russe du groupe de mercenaires Wagner et fondateur de la «ferme à trolls» saint-péterbourgeoise Internet Research Agency (IRA), le cabinet d'avocats britannique lui a demandé de fournir des justificatifs. Objectif: s'assurer qu'il ne contrevenait pas à la réglementation anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme, et qu'il n'était pas sujet à des sanctions internationales.

En guise de réponse, les avocats russes de Prigojine ont fourni une copie de son passeport ainsi qu'une facture de gaz au nom de sa mère, âgée de 81 ans et domiciliée à Saint-Pétersbourg, selon des e-mails consultés par le Financial Times. «La facture est émise au nom de la mère du demandeur (Violetta Prigozhina), qui vit réellement à l'adresse résidentielle du client et paie les factures», ont-ils indiqué. «Nous sommes satisfaits par ces documents [exigés par les procédures anti-blanchiment]», a répondu un avocat de Discreet Law.

Londongrad laundromat

Discreet Law avait ensuite demandé au Trésor britannique l'autorisation de travailler avec Prigojine, étant donné que celui-ci était sous sanctions internationales –et l'avait obtenue. Il avait également aidé le seigneur de guerre à poursuivre pour diffamation, devant les tribunaux britanniques, le journaliste Eliot Higgins, fondateur du site d'investigation Bellingcat et bête noire du Kremlin. Le cabinet a interrompu sa collaboration avec Prigojine en mars 2022, peu après l'invasion russe de l'Ukraine.

L'affaire avait provoqué un scandale au Royaume-Uni, dont la capitale a parfois été surnommée «Londongrad» et qualifiée de «laundromat» (blanchisseuse), car l'argent sale venu de Russie y a fait prospérer de nombreuses personnes, notamment parmi les professions juridiques.

«Il est ridicule qu'un chef de guerre russe ait évité tout soupçon de blanchiment d'argent en utilisant simplement les factures de gaz de sa vieille mère. Nos banquiers, comptables et avocats ont tous le devoir d'effectuer des contrôles rigoureux sur leurs clients», a déclaré la députée travailliste Margaret Hodge.

L'an dernier, maman Prigojine a également été sanctionnée par l'Union européenne pour son soutien apporté aux activités de son fils.