Évitant la Crimée, où les Russes passent-ils leurs grandes vacances?

Depuis l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, les touristes russes aiment passer leurs vacances d'été dans la péninsule, destination populaire de villégiature depuis l'époque soviétique, grâce à ses plages et sanatoriums réputés. Certains Russes y ont même acquis des résidences secondaires. Mais malgré des promotions conséquentes et un marketing acharné, les hôtels de Crimée demeurent à moitié vides cette année.



Depuis plusieurs mois, l'Ukraine, bien déterminée à récupérer le contrôle de la péninsule, y a intensifié ses opérations militaires. Kiev a ciblé des installations militaires et le stratégique pont routier et ferroviaire de Kertch, à l'est de la Crimée.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Attaqué de manière retentissante le 8 octobre 2022, le pont de Crimée l'a de nouveau été le 17 juillet 2023, provoquant ainsi de grosses interruptions de trafic. Or, depuis la fermeture des liaisons aériennes, ce trait d'union constitue l'unique moyen de se rendre dans la péninsule directement depuis la Russie. Par ailleurs, qui a envie de se faire bombarder sur la route des vacances?

Destination Méditerranée

Parmi les destinations touristiques privilégiées par les Russes et listées par Politico, il y a la Turquie. En cohérence avec sa politique diplomatique d'équilibre entre Moscou, Kiev et l'Occident, elle est l'un des seuls pays (partiellement) européens à avoir maintenu des liaisons aériennes avec la Russie. Un peu plus de 145.000 Russes, fuyant pour certains la conscription, détiennent un permis de résidence de courte durée en Turquie.

Par ailleurs, près de 7 millions de touristes russes étaient attendus Turquie en 2023 (contre 5,5 millions en 2022); une manne dont le pays d'Erdoğan, confronté à de graves problèmes économiques, a bien besoin. Depuis Moscou, les touristes russes peuvent s'envoler vers le sud-est de la Turquie et les contrées ensoleillées d'Antalya (au bord de la mer Méditerranée) ou Bodrum (mer Égée) pour la modique somme de 130 euros. Mais ces stations balnéaires abritent aussi de nombreux réfugiés ukrainiens...

Depuis la Turquie, les Russes peuvent également se rendre à Chypre. Car si la destination est très prisée en Russie, les deux pays sont privés de liaisons aériennes directes en raison des sanctions européennes. Durant l'été 2022, le manque à gagner était estimé à 600 millions de dollars pour l'île.

Chypre a aussi fait fortune en «vendant» des passeports dorés –assortis de la citoyenneté européenne– à des oligarques russes (entre autres), en échange d'un minimum de 2,5 millions d'euros d'investissements dans le pays. Avec sa moitié nord occupée par la Turquie depuis 1983, l'île pourra même rappeler la Crimée aux Russes les plus nostalgiques de la péninsule.

À lire aussi La sécurité des avions russes inquiète (très) sérieusement

Revirement géorgien

La Géorgie est, elle aussi, prisée des vacanciers russes depuis l'époque soviétique. Après un virage pro-occidental lors de la révolution des Roses de novembre 2003, le parti désormais au pouvoir, Rêve géorgien, a misé sur le rapprochement avec Moscou il y a une décennie.

Ainsi, comme le rappelle également Politico, plus de 1,1 million de Russes ont visité le pays du Caucase en 2022, contre 200.000 l'année précédente. Un chiffre qui devrait encore augmenter cette année, grâce au rétablissement des vols directs. D'autres y ont fui la conscription.

Cependant, dans un sondage réalisé en mars 2023, seul un quart de la population géorgienne disait «tolérer» les touristes russes en raison de l'argent qu'ils apportent. Les tensions restent toutefois vives à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi et surtout du soutien russe ininterrompu aux régions géorgiennes séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud et de l'intervention militaire directe de la Russie en 2008 qui a laissé un fort sentiment antirusse dans le pays.

De Phuket à Dubaï

Plus loin des frontières de la Russie, le nombre de visiteurs russes a littéralement explosé en Thaïlande en 2022 (+1.000% environ d'après Bloomberg), avec près de 800.000 d'entre eux enregistrés durant la première moitié de 2023. Selon Politico, les sujets de Vladimir Poutine peuvent s'y rendre un mois par an sans visa.

Comme en Turquie, ils y côtoient des réfugiés ukrainiens. La ville festive de Phuket (sud-ouest de la Thaïlande) concentre l'attention. Depuis 2022, la moitié des villas vendues sur l'île de Phuket ont été acquises par des Russes, comme résidences secondaires ou permanentes. Une dynamique qui s'accompagne d'un rapprochement diplomatique entre Moscou et Bangkok.

À lire aussi Malgré les sanctions occidentales, les traders de pétrole russe s'éclatent à Dubaï

Dubaï, la destination préférée des influenceurs, apparaît elle aussi prisée des Russes –notamment les plus fortunés– avec 63% de touristes russes en plus au début de l'année par rapport à 2022. D'autres s'y sont carrément expatriés depuis la guerre en Ukraine, qui échappe à toute contestation publique dans l'autoritaire émirat, faisant flamber au passage les prix de l'immobilier.

Ici aussi, les liens politico-économiques entre les Émirats arabes unis et la Russie sont plus forts que jamais. De nombreuses entreprises russes s'y relocalisent et Dubaï a remplacé Genève en tant que centre mondial du négoce de pétrole russe. Les Émirats arabes unis sont toutefois mis sous pression par les Occidentaux, au sujet du contournement des sanctions contre Moscou sur leur sol.