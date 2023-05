En Finlande, les prix de l'électricité sont désormais négatifs

À chacun ses problèmes: tandis que, dans d'autres contrées, on lutte pour réduire ses factures d'énergie, la Finlande est confrontée à une situation pour le moins inhabituelle. Mercredi 24 mai, raconte Insider, elle a produit un tel excédent d'énergie propre que les prix ont fini par passer en dessous de zéro.

C'est Jukka Ruusunen, le patron du fournisseur Fingrid, qui s'est chargé de faire cette annonce un peu particulière, tout en précisant bien que dans les faits, la population finlandaise ne sera pas payée pour sa consommation d'électricité. En revanche, en cas de tarif négatif, la facture est limitée à sa plus simple expression: il n'y a qu'à payer la forfait correspondant à la distribution de cette énergie, et les frais s'arrêtent là.





Une production excessive explique ce phénomène, mais pas seulement: la Finlande fait partie des bons élèves en matière d'économie d'énergie, des mesures draconiennes ayant été prises depuis le début de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022. Il y a encore quelques mois, insiste Insider, les Finlandais et les Finlandaises se serraient la ceinture énergétique avec anxiété, et c'est désormais une situation bien plus réjouissante qui s'offre à ces 5,5 millions d'individus.

«L'hiver dernier, les gens n'avaient qu'un sujet en tête: savoir où trouver plus d'électricité. Maintenant, nous devons nous demander comment faire pour limiter notre production. Nous voilà passés d'un extrême à l'autre», commente Jukka Ruusunen.

Chute libre

L'utilisation d'un nouveau réacteur nucléaire EPR depuis la fin de l'année 2022 aura largement contribué à inverser la donne. Olkiluoto 3, le premier réacteur flambant neuf à être inauguré en Europe depuis plus de quinze ans, a permis de faire baisser le prix du mégawattheure de 75% entre décembre et avril, expliquait The National le 14 mai.

Helsinki compte atteindre la neutralité carbone en 2035, ce qui passe par l'augmentation progressive mais rapide de la part de l'énergie éolienne. Celle-ci devrait devenir la première source d'énergie du pays dès 2027.