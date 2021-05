De quoi est réellement faite la fortune de Bill et Melinda Gates?

Deux ans après le divorce de Jeff Bezos, considéré comme le plus coûteux de l'histoire, ce sont les milliardaires Bill et Melinda Gates qui ont annoncé leur séparation, qui pourrait être liée au scandale Epstein. Les futurs ex-époux devront donc se partager une immense fortune de près de 130 milliards de dollars, soit plus de 106 milliards d'euros.

Si c'est grâce à Microsoft que Bill Gates est devenu riche, penser que l'homme qui n'a pas ménagé ses efforts depuis le début de la pandémie n'investit désormais que dans des actions caritatives serait une erreur.

Gates possède toujours environ 1,3% des actions de Microsoft, l'équivalent de 16 milliards de dollars. Cette part a beaucoup diminué, puisqu'il en possédait 45% il y a 35 ans. Pourtant, sa fortune a considérablement augmenté.

En investisseur avisé, Bill Gates n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Le milliardaire a progressivement vendu ses parts de Microsoft afin de diversifier son patrimoine via Cascade Investment, une holding administrativement liée à la fondation caritative Bill & Melinda Gates Foundation.

Poubelles, champs, hôtels de luxe

La plus large part de cette holding est investie dans Berkshire Hathaway. Gates possède plus de 3% du conglomérat de son ami milliardaire Warren Buffett, une part qui vaut environ 11 milliards de dollars. Mais d'autres pans du portefeuille du cofondateur de Microsoft sont plus surprenants.

Une enquête du journal spécialisé The Land Report publiée en janvier 2021 a dévoilé comment Gates s'était mis à acheter en masse des terres agricoles. En quelques années, le milliardaire a dépensé des centaines de millions de dollars pour être désormais propriétaire de 108.853 hectares de champs: il est à ce jour le plus gros propriétaire de terres agricoles des États-Unis.

Gates possède aussi 4,4% de Waste Management, la plus grande entreprise de traitement de déchets états-unienne. Il est en parallèle l'actionnaire principal de sa concurrente et seconde plus grande firme du secteur, Republic Services.

Le milliardaire est l'actionnaire majoritaire du Canadien National, l'une des deux plus grandes compagnies de chemins de fer du Canada (16,2%), ainsi que des hôtels Four Seasons.

Parmi ses autres investissements principaux se trouvent le fabricant de machines de chantier Caterpillar, la chaîne de supermarchés Walmart, les machines agricoles Deere et le concessionnaire AutoNation.

Tout ceci n'est qu'une partie des millions d'actions et participations en tout genre que possède le couple: pour partager cet opulent gâteau, les avocats du couple Gates auront du pain sur la planche.