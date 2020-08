Ce site compare votre train de vie à celui des PDG de la tech

Vous êtes-vous jamais demandé en combien de temps les patrons de Facebook, Netflix ou YouTube pourraient rembourser votre crédit immobilier ou votre prêt étudiant? Nous non plus, mais un site vous permet désormais de le calculer –non pas sur la base de leurs revenus annuels, mais de leurs fortunes personnelles.

On y apprend que sur l'année 2019, les quinze PDG les mieux payés du secteur de la tech ont collectivement gagné plus de 83 milliards de dollars [70 milliards d'euros], un montant supérieur au PIB de nombreux États.

Une minute suffit

Poppy Noor, journaliste au Guardian, a appris grâce à l'outil que Jeff Bezos gagnait l'équivalent de son salaire en moins d'une minute. Pour rappel, les salarié·es d'Amazon ont reçu une augmentation de 2 dollars [1,70 euro] par heure pendant la pandémie de Covid-19 –une mesure qui a déjà pris fin, alors que le virus continue de ravager le pays.

De son côté, Mark Zuckerberg de Facebook mettrait deux minutes à percevoir l'équivalent du salaire annuel moyen aux États-Unis.

Quant à Elon Musk, il pourrait payer le loyer de la journaliste britannique avec ce qu'il touche en deux minutes. Sa fortune personnelle (68 milliards de dollars, soit 58 milliards d'euros) est vingt fois plus importante que le budget annuel du comté d'Alameda (Californie), que Musk a voulu attaquer en justice après la fermeture de son usine Tesla, en pleine crise sanitaire.

Loin devant, on retrouve évidemment Jeff Bezos, dont la richesse est évaluée à 189 milliards de dollars [161 milliards d'euros]. Homme le plus riche du monde, il pourrait devenir le premier «billionnaire» –riche de plus de 1.000 milliards de dollars– d'ici cinq ans. Sa fortune dépasse déjà les PIB additionnés de la Jamaïque, de l'Islande, de l'Estonie et de la Tunisie.