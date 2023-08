Le grand plan saoudien pour sortir du pétrole n'est-il qu'un château de sable?

À croire le prince Mohammed «MBS» ben Salmane, le dirigeant de l'Arabie saoudite, d'ici à 2030, le royaume sera à la fois sorti du pétrole et entré dans le futur, grâce au plan «Vision 2030», dont le projet phare est la mégalopole Neom, dont le coût dépassera mille milliards de dollars.

Au cœur de Neom se trouve «The Line», une immense structure transparente longue de 170 kilomètres et large de 200 mètres, sans voitures, alimentée à 100% par les énergies renouvelables, où tout sera accessible en moins de cinq minutes. Mais cette stratégie, coconçue par MBS et le cabinet de conseil McKinsey, apparaît risquée, prévient le site d'information Insider.





Le premier défi est financier. L'Arabie saoudite affiche certes d'excellentes performances économiques, avec la croissance la plus forte du G20 et un taux de chômage de 4,8%. Mais le principal financeur de Vision 2030, le fonds souverain du royaume Public Investment Fund (PIF), qui gère l'équivalent de 700 milliards de dollars (648 milliards d'euros) a enregistré l'an dernier, et pour la première fois, une perte d'environ 11 milliards de dollars (10 milliards d'euros). Et ce alors que Riyad pourrait mettre des années à récolter les éventuels bénéfices économiques des méga-projets comme Neom et The Line.

Ça passe ou ça casse

Le second risque concerne les troubles sociaux à l'intérieur du pays. Si les jeunes élites urbaines du royaume soutiennent Vision 2030, les habitants des campagnes se montrent moins enthousiastes. La volonté (affichée) du prince MBS de renforcer l'égalité femmes-hommes et de desserrer l'étau religieux du pays suscite elle aussi des résistances au sein de ce pays extrêmement conservateur, berceau du wahhabisme.

Enfin, les tribus nomades qui ont accepté de quitter leurs terres pour faire place à Neom ne maintiendront leur allégeance à MBS qu'à condition d'en récolter les bénéfices économiques, explique le chercheur Farea al-Muslimi du think tank britannique Chatham House. Certains de leurs membres s'opposent carrément au projet –à leurs risques et périls.

La dernière menace porte sur le contexte géopolitique. D'abord, Vision 2030 menace d'intensifier les tensions entre le royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, car les deux États se disputent le leadership économique dans la région. Ensuite, si Riyad cherche à attirer les investissements occidentaux, le pays peine à se départir complètement de son statut d'État paria, en raison de ses violations des droits humains et surtout depuis l'horrible assassinat de l'opposant Jamal Khashoggi en octobre 2018.

Vision 2030 représente donc un sacré pari, dont il n'est toutefois pas exclu qu'il fonctionne. En plus de The Line, il comprend plus de vingt méga-projets, tels que le développement touristique de la mer Rouge et Qiddiya, conçue comme la future capitale des arts et du divertissement, censée accueillir à terme le Grand Prix saoudien de Formule 1. Les investissements du PIF dans le sport et le divertissement, notamment au travers de sa nouvelle entité SRJ Sports Investments et du Vision Fund du japonais SoftBank, renforcent déjà son capital sympathie et séduction en Occident.