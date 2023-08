Grindr peut (aussi) servir à trouver un emploi

Si on vous dit Grindr, vous pensez forcément «appli de dating LGBT+ surtout fréquentée par des hommes gays à la recherche d'un partenaire pour une heure, une nuit ou, pourquoi pas, toute la vie». Mais vous ne la voyez probablement pas comme une sorte de LindekIn un peu plus festif.

Eh bien vous devriez. Si l'on en croit la direction de Grindr et les utilisateurs de l'application de rencontre qui ont répondu à un sondage, «environ 25% d'entre eux disent que l'une de leurs principales activités sur Grindr est de se créer un réseau», a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Business Insider.





«Nous savons que les gens utilisent notre application pour rencontrer de nouvelles personnes dans leur quartier et dans de nouvelles villes, et nous avons également de nombreuses anecdotes de personnes qui établissent des connexions qui mènent à des opportunités professionnelles telles que des emplois.»

Mais faut-il faire confiance à ce sondage? Ces utilisateurs disent-ils la vérité? Ou font-ils comme ces sondés qui assurent regarder Arte alors qu'ils sont tous les soirs devant Cyril Hanouna (ce qui est leur droit le plus strict, personne ne juge personne ici)?

En tout cas, le boss de Grindr, George Arison, lui, y croit. Interrogé par le Wall Street Journal pour un article sur le sujet, il affirme avoir lui-même «embauché ou eu une relation professionnelle avec plusieurs personnes» rencontrées sur l'application et dit «encourager le réseautage sur Grindr».

Un réseau comme un autre

Une adresse qui pourrait surprendre tant l'appli est construite pour les rencontres, comme le prouve son interface, rappelle Business Insider. Les profils mettent d'abord en avant les mensurations, les préférences sexuelles et les pratiques favorites. Et même si, parmi les tags de présentation, on peut afficher que l'on cherche quelqu'un pour «tout de suite», on peut aussi mentionner n'être là que pour le «networking» («réseautage»).

«Je pense qu'il y a toujours eu une sorte de plaisanterie dans la communauté gay à propos du, ouvrez les guillemets, networking sur Grindr», plaisante Omar Alexis, créateur de contenu et auteur d'une vidéo sur le sujet. S'il n'utilise plus la plateforme depuis quelques temps, il dit avoir rencontré beaucoup d'amis et de connaissances par l'appli, sans forcément chercher simplement un date et pense que celle-ci peut en effet permettre de trouver un emploi.

Mais cela se fera toujours un peu par hasard, car Grindr ne compte pas adapter son application pour développer les connexions professionnelles, comme l'a fait l'application de dating Bumble avec sa section «Bizz».

«Comme les utilisateurs se servent déjà de l'application de multiples façons, les fonctionnalités que nous envisageons de développer soutiendront probablement les activités qui se déroulent déjà dessus», a déclaré un porte-parole de Grindr. Ajoutant que plus de la moitié des utilisateurs recherchent des relations amoureuses, quand «plus de 60% d'entre eux veulent simplement discuter».