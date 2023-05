L'investissement dans les énergies propres boosté par la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a certaines conséquences plus étonnantes que d'autres. Un aspect du rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur les investissements dans les énergies décarbonées a attiré l'œil du Guardian: d'après le document, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 aurait contribué à l'essor de ce secteur.

Joue d'abord le fait que la Russie a réduit la livraison de son gaz naturel à destination de l'Union européenne de près de 80%. Ce qui a poussé plusieurs États à se tourner vers des alternatives. Sur les 2.800 milliards de dollars qui doivent être investis dans le domaine de l'énergie en 2023, il est prévu que plus de 1.700 milliards de dollars soient consacrés aux énergies dites «propres» rapporte l'AIE, contre 1.000 milliards au charbon, au gaz et au pétrole.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Les inquiétudes énergétiques provoquées par l'invasion russe ne constituent pas la seule raison de ce rebond: ce dernier a également été aidé par la croissance économique, des initiatives politiques, mais aussi par les prix volatiles des énergies fossiles. Ces dernières années, la pandémie de Covid-19 a fait chuter les investissements dans le domaine fossile, lorsque les restrictions empêchaient de voyager et que le prix des matières premières s'effondrait.

«L'énergie propre progresse rapidement. [...] Il s'agit d'un changement radical qui aura des conséquences sur les marchés de l'énergie et le changement climatique», se réjouit Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

Un rayon de soleil qui filtre

La plus grosse poussée devrait s'observer concernant l'investissement dans l'énergie solaire, qui devrait pour la première fois dépasser le montant dédié au pétrole. «C'est peut-être symbolique mais c'est très important, car cela montre que le vent tourne.» «Plus d'un milliard de dollars devraient quotidiennement aller à des investissements dans le solaire en 2023 (380 milliards sur toute l'année)», précisent les experts.

Pourtant si elle pousse à investir dans des domaines décarbonés, l'AIE souligne que l'invasion russe a aussi entraîné une augmentation –«à court terme»– des investissements dans l'amont pétrolier et gazier (l'exploration et l'exploitation). Ceux-ci devraient croître de 7% en 2023, revenant aux niveaux de 2019, ce qui pourrait bien mettre en péril l'objectif de neutralité carbone.

La demande en charbon a de son côté atteint un niveau record en 2022, notamment à cause des prix élevés du gaz et de la volonté d'une moindre dépendance à la Russie. Et les apports financiers dans ce combustible sont estimés à près de six fois supérieurs à ce qu'ils devraient être compte tenu des objectifs climatiques de 2030.

La Russie, elle, ne suit pas la tendance. On apprend notamment dans le rapport qu'entre 2019 et 2023, l'investissement de Moscou dans les énergies dites «propres» a baissé de 4 milliards de dollars. Pour Vladimir Poutine, c'est clair: la guerre avant l'écologie.