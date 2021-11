Le chien le plus riche du monde vend l'une de ses villas pour 32 millions de dollars

Au 3029 Brickell Avenue, dans un quartier ultra-chic de Miami, une somptueuse villa de 780 mètres carrés est à vendre pour 31,75 millions de dollars (28,3 millions d'euros).

Décorée dans le plus pur style méditerranéen, cette luxueuse résidence de neuf chambres et huit salles de bains est l'ex-propriété de la chanteuse Madonna, qui en avait fait l'acquisition dans les années 1990 pour 7,5 millions de dollars. Mais l'actuel propriétaire ne donne pas dans la chanson. D'ailleurs, il ne parle pas: c'est un chien, nommé Gunther VI.

Ce berger allemand est le descendant d'une lignée de six générations de chiens qui ont hérité d'une comtesse allemande décédée en 1992. N'ayant aucun enfant et amoureuse des animaux, celle-ci a légué sa fortune à son chien, Gunther III.

À lire aussi La nouvelle cible des cambrioleurs: l'huile de friture

Grâce à de juteux investissements dans l'immobilier et des placements financiers, la fortune des chiens successifs a depuis gonflé à plus de 500 millions de dollars, raconte Forbes.

Derrière la légende de Gunther VI se cache en fait une réalité beaucoup plus prosaïque, puisque la fortune du chien est gérée par le groupe italien immobilier Gunther Group, basé aux Bahamas.

La villa de Miami appartient ainsi à Gunther Corporation, une filiale de Gunther Group, qui détient de multiples propriétés aux Bahamas, en Toscane, à Milan ou à Florence. Gunther VI est en quelque sorte une simple mascotte destinée à entretenir une belle histoire autour du groupe… et faire grimper un peu plus le prix des propriétés.

Caviar, limousines et jets privés

«Nous avons vendu de très nombreuses villas à plusieurs millions, mais celle-ci a une histoire véritablement unique», confirme Ruthie Assouline, chargé de la mise en vente. Située sur un terrain de 4.700 mètres carrés, elle est entourée de palmiers et s'étend sur 30 mètres de front de mer. Clou de la visite: un portrait de Gunther VI trônant dans la salle à manger.

Malgré la mise en vente de cette maison, Gunther VI ne risque pas de se retrouver SDF. Il entretient un style de vie luxueux, se déplace en jet privé et en limousine, mange des steaks et du caviar et s'est même offert une truffe blanche à 1,1 million de dollars en 2001.

Considéré comme le chien le plus riche du monde, Gunther VI arrive loin devant les cinq chiens d'Oprah Winfrey, qui sont à la tête d'une fortune de 30 millions de dollars. Aux petits soins pour ses animaux, la star de la télévision américaine leur a dédié un trust spécial au cas où il lui arriverait malheur.

À lire aussi L'enfer Instagram, ou quand votre maison devient une attraction touristique

Impossible également de ne pas rappeler l'histoire de Choupette, la chatte birmane de Karl Lagerfeld décédé en 2019 et qui avait promis d'en faire son héritière. Une pratique malheureusement interdite par la loi française, ce qui a empêché le couturier de mettre son plan à exécution.

La chatte reçoit cependant «beaucoup d'amour» et pose régulièrement pour des séances photos, précise son agent Lucas Bérullier dans le magazine Voici.

Avant le décès de son propriétaire, Choupette était déjà à la tête de 3 millions de dollars grâce à ses contrats publicitaires. Pas besoin d'hériter d'une comtesse pour être riche.