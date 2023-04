L'or perdu de Jesse James aurait été retrouvé (mais personne ne peut le déterrer)

Tout commence au fin fond de l'Ohio, aux États-Unis, dans l'immense propriété de la famille Bowser (rien à voir avec Super Mario). C'est là que, dans les années 1980, la jeune Hope Bowser apprend à aimer la nature. Elle grimpe dans les arbres, escalade les rochers, apprend le camping. C'est là aussi qu'elle rencontre pour la première fois Chad Somers, un ami de ses frères, qu'elle finira par épouser de nombreuses années plus tard.

«J'ai toujours senti que cet endroit avait quelque chose de particulier», affirme Chad Somers, un peu poète, un peu perché, à Popular Mechanics. En 2018, son épouse et lui arpentent les allées d'un vide-greniers situé non loin du domaine familial quand ils dénichent une vieille photographie sur laquelle figurent deux hommes moustachus. «J'avais l'impression de connaître ces gens», résume l'homme, qui débourse alors une quinzaine de dollars pour acheter le portrait.

Il faut dire que les deux messieurs en question ne sont autres que Frank et Jesse James, et que si Chad Somers a un sentiment de déjà-vu, c'est parce qu'il a déjà aperçu leur image dans les livres sur le Far West que lui prêtait sa grand-mère. Un élément l'intrigue alors: les frères James n'auraient jamais mis les pieds en Ohio.

Commence alors une enquête au terme de laquelle Chad Somers découvre que Jesse James, célèbre hors-la-loi né dans le Missouri en 1847 (et mort dans le même État en 1842), a appartenu aux Knights of the Golden Circle (KGC), une société secrète créée durant la guerre civile américaine. Militarisés, opposés à l'abolition de l'esclavage, les membres du KGC ont des moyens. Beaucoup de moyens. Certains ont mis leur fortune à disposition, ce qui inclut pas mal d'or et de métaux précieux.

Plusieurs dizaines de pieds sous terre

Car le groupuscule a un objectif: aller plus loin dans le développement de l'esclavagisme, et «maintenir une base puissante mais cachée pour mener des opérations politicomilitaires dans le sud profond de l'Amérique», comme le racontent Warren Getler et Bob Brewer dans leur ouvrage Rebel Gold – One Man's Quest to Crack the Code Behind the Secret Treasure of the Confederacy.

Peu à peu, Chad Somers réalise que le KGC a probablement profité des infrastructures d'une modeste mine d'or de l'Ohio pour enterrer un butin conséquent aussi profondément que possible. Et décide de se mettre en quête de ce trésor possiblement faramineux (on parle de dizaines de millions de dollars). Mais pour cela, il faut creuser. Au bon endroit, bien entendu, et très profondément. Cela ne fait pas peur à Chad Somers, qui y voit soudain le projet d'une vie.

Autour de lui, le projet fait tellement ricaner que Hope Bowser finit par lui demander de ne plus en parler en public: «Quand il dit “J'ai creusé un trou de dix mètres de profondeur pour trouver l'or enterré là par Jesse James”, les gens répondent: “Mais oui, bien sûr.”» Chad Somers sait pourtant qu'il a raison. Il déniche d'anciennes cartes qui lui permettent de confirmer sa théorie et d'obtenir des indices supplémentaires. Et il continue à creuser.

Un jour, la pelle de Chad Somers rencontre une surface dure, métallique. Serait-il arrivé à ses fins? Impossible à dire. L'objet ou la surface semble impossible à dégager. Les aléas de la vie le contraignent alors à déménager avec sa femme à plus d'une heure de route de là, et avec d'importantes charges professionnelles qui l'empêchent de se rendre régulièrement sur les lieux où il est persuadé de pouvoir trouver le trésor de Jesse James et du KGC.

Alliés dans l'obsession

Des années plus tard, Chad Somers s'est trouvé un allié en la personne de Warren Getler, spécialiste des trésors enfouis, qu'il a contacté après l'avoir entendu s'exprimer dans un reportage télévisé. Ensemble, les deux hommes poursuivent leurs recherches, financées en grande partie par Warren Getler lui-même. Celui-ci a de la suite dans les idées, notamment lorsqu'il s'agit de trouver de l'argent, puisqu'il lance même la production d'une émission télévisée racontant la chasse au trésor menée avec son compère.

Plusieurs trous importants sont creusés, à la pelleteuse d'abord, à la pelle ensuite. Un jour, Chad Somers met en lumière l'existence d'un réseau de tunnels: entrant par l'un des trous creusés et rampant sous la terre, il parvient à ressortir par un autre trou situé quelques mètres plus loin.

Warren Getler met alors les moyens nécessaires pour faire scanner le sol à l'entour, afin de comprendre ce qui se trame sous ses pieds. Et il n'est pas déçu: armes anciennes, fragments d'os, tonneau de whisky... et une énorme chambre voûtée, ainsi que ce qui semble être six lingots d'or.

Mais la zone est impossible à atteindre; le budget nécessaire pour poursuivre les opérations vient à manquer; Chad Somers vit mal sa séparation avec Hope Bowser; rien n'avance. Au bord de la folie, il finit sans emploi, sans domicile, vivant dans sa voiture non loin de l'endroit où se cache probablement l'un des trésors les plus fascinants de l'histoire des États-Unis, celui qui aurait pu changer sa vie du tout au tout s'il avait été en mesure de le sortir de terre.

L'espoir est permis: malgré des dissensions, Chad Somers et Warren Getler restent plutôt unis, et viennent de signer un contrat avec la société de production de Mark Wahlberg dans le but de créer un nouveau programme télévisuel dédié à cette quête effrénée.

Gageons qu'on y évoquera en détail le caractère obsessionnel de la recherche de Chad Somers, qui confesse lui-même être moins appâté par la valeur du magot que par le besoin que la société reconnaisse qu'il a bien fait de sacrifier sa vie pour un tel butin.