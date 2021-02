Horreur! Les «scalpers» s'en prennent désormais au Happy Meal de McDonald's

Les «scalpers», qui s'accaparent un produit pour le revendre ensuite plus cher, sont les profiteurs de rareté qui vous empêchent depuis des semaines de mettre la main sur une Playstation 5, qui vous revendent 200 euros un billet pour un concert de Sufjan Stevens, qui s'emparent sans coup férir de cette paire si désirable de sneakers en édition limotée pour les transformer en platine massif sur eBay.

Curieusement, ces personnes sans foi ni loi, ou du moins des individus usant des mêmes tactiques ont, ces dernières semaines, décidé de s'attaquer au Happy Meal des McDonald's américains.

Pourquoi diable des adultes se mettent-ils donc subitement à acquérir en masse ces menus enfants, quitte à jeter à la poubelle 99% de leur contenu alimentaire?

Tonight at 8PM EST we will be opening up some @McDonalds #Pokemon 25th Anniversary packs along side of Rebel Clash packs and the rest of the #MTGKaldheim booster box. Live on #Twitch : https://t.co/Y3miig2LjJ pic.twitter.com/lUFREKdzpa

La photo visible ci-dessus vous donne un indice. Comme elle l'a déjà fait dans le passé un peu partout dans le monde, la chaîne de fast food a décidé d'offrir, dans les petites boîtes enfantines et pour fêter les 25 ans de la franchise Pokémon, des «boosters» de cartes du jeu. Joie du hasard, certains de ces paquets contiennent bien entendu des cartes collectors rares.

Or, les cartes Pokémon sont devenues l'objet du désir ardent de millions de collectionneurs et collectionneuses, à la recherche perpétuelle de la rareté absolue qui, sur le marché mondial qui s'est créé pour l'occasion, les rendra riche.

De sites de vente ou d'échange existent par dizaines, les vidéos d'ouverture de centaines de «boosters», pour frissonner par procuration de l'excitation des jeux de hasard, sont devenues des incontournables sur YouTube, la valeur des collections ou des cartes les plus rares peut atteindre des centaines de milliers de dollars.

Comme le note Polygon, l'opération de McDonald's attire donc beaucoup d'attention. Des gens se lèvent à l'aube pour s'assurer d'être les premiers à mettre la main sur les fameux paquets de cartes, certains restaurants ont dû mettre en place des restrictions sur les quantités de menus achetés et, sur eBay, des collections complètes de ces cartes spéciales et rares s'échangent déjà pour plusieurs centaines de dollars.

Had to get 6 Happy meals to get the #Pokemon25 cards, hmmmm would 4 more hurt 🤣 #PokemonTCG #pokemon @McDonalds yall slick 🤣 pic.twitter.com/RwQ4bXZq0j

Plus embêtant pour McDonald's, il semble que certains équipiers et équipières sans scrupule aient réussi à mettre la main sur des cartons entiers de ces cartes destinées à être distribuées avec les Happy Meals.

@McDonalds @Pokemon I sure hope you do some form of inventory control for your promo Pokémon cards as some of your stock is being sold in sealed boxes which means they’re not even making it to your stores 😳 Though same thing happened with Tim Hortons Hockey too. Retail $1.99 😳 pic.twitter.com/kX8qZyRX2V