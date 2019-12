L'IA pourrait remplacer près de 6 millions d'emplois dans la finance

À l'avenir, de moins en moins de personnes pourraient fouler les pavés de Wall Street: selon un article de Business Insider, de nombreux postes du secteur de la finance sont voués à disparaître, remplacés par des algorithmes.

Marcos Lopez de Prado, professeur à l'université Cornell aux États-Unis, estime que les algorithmes qui modélisent les prix ou construisent des portefeuilles pourraient entraîner la disparition de 6 millions d'emplois dans le monde de la finance.

À l'instar de Marcos Lopez de Prado, le cabinet britannique IHS Marki prévoit la suppression de 1,3 million d'emplois dans le secteur financier américain d'ici à 2030. En première ligne, on retrouve des postes de service client, de gestionnaire financier et de responsable de la conformité et des prêts.

Même estimation pour le think-tank Brookings, qui avance que l'intelligence artificielle supprimera davantage d'emplois dans le secteur de la technique et des finances que dans le social, l'enseignement ou même la restauration.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de postes à pourvoir dans le monde de la finance, au contraire. Les offres axées sur les technologies et l'informatique ont de beaux jours devant elles, de quoi ravir les professionnel·les de l'ingénierie et du développement. Pour le professeur de l'université Cornell, l'IA ne devrait pas remplacer l'intégralité des postes, mais le problème vient du fait que les employé·es actuel·les ne sont pas formé·es pour travailler avec les nouvelles technologies.

Automatisation en cours

Le processus d'automatisation de certaines tâches est déjà en bonne voie. Dans un rapport publié en 2018 par Business Insider Intelligence, certaines banques utiliseraient déjà les algorithmes, comme J. P. Morgan, qui nettoie actuellement ses bases de données pour faire de la place aux technologies de machine learning.



Le recyclage des employé·es est aussi en cours chez le géant Citi groupe. Son président, Jamie Forese, a déclaré que d'ici à 2023, des robots pourraient avoir remplacé 10.000 emplois.

Cette automatisation grâce à l'IA s'avérerait être d'une rentabilité phénoménale, permettant à l'industrie financière d'économiser et de générer des milliards de dollars supplémentaires. Près de 512 milliards d'ici à 2020 exactement, selon un rapport de Capgemini publié en 2018.

Si ce secteur hautement qualifié risque d'être fortement visé, les emplois peu qualifiés vont aussi payer le prix de l'automatisation. Selon les projections du cabinet de conseil Mc Kinsey & Company Mc Kinsey, les jeunes seront parmi les plus touchés, notamment parce que les petits boulots alimentaires (employé de fast-food par exemple) seront automatisés à l'avenir. Finalement, tout le monde en prend pour son grade.