Immobilier: le bonheur est dans le pré

Les personnes ayant vécu le confinement enfermées avec enfants et télétravail entre les quatre murs décrépis de leur vieux 40 mètres carrés parisien semblent nombreuses à ne plus vouloir revivre la même expérience. Alors que l'Insee parlait déjà il y a quelques mois d'une «ville de passage» pour une capitale française dont la population ne cesse de diminuer, la tendance pourrait s'amplifier dans les années à venir.

Selon des chiffres donnés par le site PAP.fr, et calculés sur une période allant du 11 au 25 mai, soit après le confinement, les Français·es cherchent en nombre à changer de logement. Le site a ainsi enregistré 38% de recherches de biens en plus entre ces dates que sur la même période en 2019.

Une possible pérénisation du basculement vers le télétravail initié avec la crise du Covid-19, les envies d'espace et, pour celles et ceux vivant dans une métropole au marché en tension, la lassitude des prix exhorbitants ont sans doute déclenché quelque besoin de changement de vie.

La ville à la campagne

De changement de vie... et de ville, pour les Parisien·nes: les recherches de biens enregistrées par PAP.fr pour le 75 se sont contractées de 12%. La grande banlieue, la grande couronne ainsi que la campagne proche semblent attirer les espoirs de verdure, avec un bond de 112% pour les recherches en Seine-et-Marne, de 74% pour les Yvelines, de 64% pour l'Essonne et 55% pour le Val-d'Oise.

L'enquête du site de petites annonces entre particuliers note en outre que les départements limitrophes de Paris ne sont pas les seuls à bénéficier de ce regain d'intérêt. C'est le cas de beaucoup de départements bordant les grandes métropoles, avec par exemple +117% pour l'Ain, +96% pour le Pas-de-Calais ou +84% pour les Alpes-de-Haute-Provence. Le vieux rêve drolatique de Jean-Louis-Auguste Commerson de bâtir la ville à la campagne «car l'air y est plus pur» semble s'exprimer à plein.