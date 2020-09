Le coup de pouce de l'industrie chimique aux trafiquants de drogue

Qu'est-ce qui est vendu sous la marque J.T.Baker en bouteille d'un litre, qui est commercialisé par des sociétés américaines et que l'on trouve facilement dans les boutiques mexicaines?

Non, il ne s'agit pas de bourbon ou de rhum, mais d'anhydride acétique, un produit chimique à la forte odeur de vinaigre servant notamment à la fabrication d'aspirine, de paracétamol, de vanilline ou de filtres à cigarettes.

La substance est aussi très prisée pour un usage nettement moins avouable: la préparation de drogues, et tout particulièrement de l'héroïne. De 2 à 2,5 litres sont nécessaires pour obtenir un kilo de «China white», la forme la plus pure d'héroïne, et il suffit d'un litre pour de la «blanche» de moins bonne qualité.

À lire aussi Le Covid-19, une opportunité pour les produits dérivés El Chapo

De ce fait, l'anhydride acétique figure depuis de longues années sur la liste des produits sous étroite surveillance de l'administration américaine et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).

Mais à l'intérieur des frontières mexicaines, la loi a bien du mal à être respectée. Dans une longue enquête, Bloomberg raconte comment deux entreprises américaines cotées en Bourse, Avantor et Celanese Corporation, y opèrent en toute tranquillité pour écouler leurs produits.

8 dollars le litre

Au Mexique, l'anhydride acétique est proposé par des distributeurs de produits pharmaceutiques ou sur internet de manière parfaitement légale, en bouteille de 1 litre ou en bidon de 18 litres.

Mais alors que les vendeurs sont normalement tenus de s'assurer de l'usage légal de leur produit, un reporter de Bloomberg est parvenu sans aucun mal à se procurer un bidon de J.T.Baker dans une boutique de Chilpancingo, la capitale de l'État de Guerrero.

«La seule condition requise est le paiement à l'avance», relate le journaliste. Le précieux liquide est même mis en avant sur la page Facebook du commerçant.

Officiellement, Avantor, propriétaire de la marque J.T.Baker, affirme être «déterminée à empêcher le détournement ou l'utilisation abusive de [ses] produits» et déclare se conformer «pleinement aux exigences [...] de tous les organismes de réglementation concernés».

À lire aussi L'industrie de la cocaïne traverse son plus grand crash économique

La réalité est un peu moins reluisante. Sous couvert d'anonymat, un ancien cadre explique comment les dirigeants américains de la société ont fait pression pour augmenter les ventes au Mexique en 2018, juste avant l'introduction en Bourse, histoire d'avoir de beaux chiffres à présenter aux investisseurs.

Avantor a offert de généreuses incitations aux distributeurs, mettant notamment en place de gros rabais pour les paiements anticipés. Sans surprise, une partie des produits se sont ensuite retrouvés chez les trafiquants de drogue.

«L'un des meilleurs indicateurs de la facilité à se procurer l'anhydride acétique est son prix», résume Bloomberg. En Afghanistan, le plus gros producteur mondial d'héroïne, un litre coûte autour de 400 dollars sur le marché noir. Le bidon de 18 litres acheté par le reporter au Mexique lui est revenu à 8 dollars le litre.