Un bitcoin pourrait valoir un million de dollars d'ici cinq ans

S'il vous reste quelque menue épargne à placer en ces temps troubles, le financier Raoul Pal a un conseil pour vous: misez tout sur le bitcoin, et votre fortune sera faite.

Cet ex-Goldman Sachs et spécialiste des hedge funds a ainsi prophétisé que la plus célèbre des cryptomonnaies allait atteindre la barre ahurissante du million de dollars d'ici cinq ans. Pour référence, comparaison et calculs de richesses fantasmées, sa valeur actuelle tourne autour de 11.500 dollars, soit 9.850 euros environ.

À lire aussi L'homme qui voulait voler ses propres bitcoins

«De ce que j'entends de toutes les institutions, de tous les gens avec qui j'en parle, il y a une énorme masse d'argent qui arrive dans le bitcoin, a-t-il expliqué lors d'une interview avec Stansberry Research. C'est un énorme mur d'argent –les canaux ne sont pas encore en place pour que les gens puissent investir en masse, mais c'est en train de s'organiser. C'est dans les radars de tout le monde, et beaucoup de personnes très intelligentes y travaillent actuellement.»

Qui veut gagner des millions?

Peut-être pense-t-il, notamment, à Jack Dorsey. Le patron de Twitter est également à la tête de la société de paiement Square. Cette dernière a annoncé début octobre investir 50 millions de dollars en bitcoins, soit 4.709 pièces virtuelles et 1% de ses actifs.

Selon Dorsey, soutien de la première heure de la crypto, le bitcoin est un «instrument d'autonomisation financière» qui pourrait, à terme, devenir «la plus universelle des devises». Dans le document expliquant son investissement, Square en profite pour se faire prosélyte en invitant les autres entreprises à imiter sa démarche.

Raoul Pal, de son côté, suggère que cette croissance miraculeuse du cours du bitcoin pourrait être le pendant de la crise économique actuelle, déclenchée par la pandémie de Covid-19. D'après lui, l'espoir d'une reprise rapide est en train de laisser place à une «phase d'insolvabilité» pour les entreprises du monde entier.

À lire aussi Comment les méchants de «The Social Network» sont devenus les rois du bitcoin

Seule une injection massive d'argent de la part des banques centrales pourrait inverser la tendance: elle provoquerait des achats et investissements importants en bitcoin, projetant son cours vers des niveaux stratosphériques.

En juillet, Tyler Winklevoss, dont le rôle dans la fondation de Facebook a fait la célébrité et qui a ensuite cofondé la plateforme de crypto-échanges Gemini, partageait peu ou prou la même analyse. «La Fed est en train de préparer le terrain pour la prochaine ruée vers le bitcoin», tweetait-il alors.

Qu'il s'agisse d'analyses et prévisions solides ou de divinations plus fantasmatiques, ces prophètes de bonheur ont tout intérêt à ce qu'elles soient entendues et crues par le plus grand nombre.

Car même sans lui faire atteindre ce million de dollar qui, aujourd'hui, semble être une projection pour le moins osée, une course générale vers le bitcoin ferait mécaniquement croître sa valeur. Donc leur propre fortune.