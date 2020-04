Tom Nook est quarante fois plus riche que Jeff Bezos

Qui n'a pas entendu parler d'Animal Crossing: New Horizons? En ces temps de confinement, le jeu de Nintendo est si populaire que la console est en rupture de stock quasiment partout et qu'un internaute en a fabriqué sa propre version DIY (instructions dans ce post Imgur).

Le succès d'Animal Crossing tient au principe du jeu, parfait remède à l'enfermement du moment: sur une île virtuelle, vous construisez et rénovez votre foyer, pêchez des poissons, faites pousser des pommes ou du bambou, discutez avec le voisinage et, comme le jeu est en réseau, allez visiter les îles de vos ami·es ou celles d'inconnu·es à l'autre bout du monde.

Sauf que pour obtenir votre maison, il faut d'abord accepter un prêt de l'étrange magnat de l'île, le tanuki Tom Nook, puis le rembourser en clochettes, la monnaie du jeu. Vous avez envie d'une nouvelle pièce? Un nouveau prêt, une nouvelle dette à éponger. Vous souhaitez déplacer votre baraque en bord de mer? Rebelotte.

Écosystème capitaliste

En se basant sur des données glanées sur divers sites tels que Nintendo Life ou Reddit, le site britannique Online Casinos a effectué quelques calculs complexes et bien évidemment théoriques que détaille Fast Company.

Après avoir estimé le coût total des améliorations proposées, le taux de change clochette-dollar et le nombre mondial de joueurs et joueuses (déjà plus de 3 millions), Online Casinos en a tiré la conclusion suivante: si les clochettes étaient des dollars et en partant du postulat que les îles arpentées par l'ensemble des gamers d'Animal Crossing appartiennent initialement à Tom Nook, la richesse de ce dernier s'élèverait à 5.770.052.748.058 dollars.

L'usurier le plus couru du moment peut donc tranquillement continuer à pérorer et extorquer les îlien·nes en mal de confort: son magot pèserait plus de quarante fois celui de Jeff Bezos, pourtant l'homme le plus riche du monde (réel) avec une fortune estimée à plus de 144 milliards de dollars.

Avec autant d'argent à la clé, pas étonnant que tout un écosystème capitaliste, voire un marché noir entre villageois·es, se soit mis en place sur internet autour de la vente des navets.