Comment enfin réussir à acheter une PS5 ou une Xbox Series X|S?

La pandémie de Covid-19 a réuni toutes les conditions nécessaires à rendre cauchemardesque la recherche des nouvelles consoles de jeu. Le Covid a mis sous pression la chaîne de production de Nintendo, Sony ou Xbox.

Des fournisseurs de composants à l'assemblage, toute l'industrie a fonctionné au ralenti en 2020. Même la Switch, sortie en 2017 et dont la chaîne de production est a priori bien rodée, s'est retrouvée en rupture.

En novembre, lors de la sortie la PlayStation 5 et des Xbox Series S|X, les machines mises en vente se sont arrachées en quelques minutes. Une situation encore aggravée par les scalpers, ces revendeurs semi-automatisés qui s'accaparent le plus grand nombre possible de machines afin de les revendre à prix d'or.

À lire aussi Test de la PlayStation 5: le gros bond en avant

Plusieurs mois après, la situation n'a pas vraiment changé, et cela pourrait durer jusqu'à l'été. À moins d'avoir des relations bien placées, il n'existe malheureusement pas de solution miracle pour se fournir une PS5 ou une Xbox Series neuve à prix honnête. Il va falloir de la patience, de la chance, et un peu d'organisation.

Pas la peine de faire la queue devant Micromania: la quasi-totalité des PS5 ou des nouvelles Xbox sont vendues en ligne. Mieux vaut surveiller régulièrement les stocks des revendeurs principaux. En France, Leclerc, Auchan, Carrefour, Boulanger, Amazon, la Fnac, Darty et Cdiscount sont régulièrement approvisionnés. Pour Amazon, il peut être utile de regarder aussi les stocks des sites européens.

L'arrivée de nouveaux stocks est généralement annoncée au dernier moment. Heureusement, la plupart des revendeurs permettent de créer une alerte mail dès qu'un produit est à nouveau disponible à l'achat. Mieux vaut s'inscrire à tous et garder un œil sur sa boîte mail, voire se créer un système de notification si cela est possible.

Gotta go fast!

Une fois sur le site, rien n'est gagné car tout part en quelques minutes. Enregistrer sa carte de paiement au préalable permet d'aller plus vite lors de la commande. Si la tentative est tout de même infructueuse, il est parfois possible de laisser l'article dans le panier, ce qui accélérera encore le processus la prochaine fois.

Plus rapide qu'une alerte mail, il est aussi conseillé de suivre les comptes Twitter spécialisés, qui sont parfois au courant à l'avance de l'arrivée d'un stock.

En France, Dealabs tweete régulièrement des bonnes affaires et porte en ce moment une attention particulière aux PS5. Une page dédiée sur son site propose même une vue d'ensemble des revendeurs et il est possible de programmer une alerte sur son appli. ChocoBonPlan et Hamster Joueur proposent aussi régulièrement des mises à jour.

Wired rappelle aussi que la console est parfois vendue en lot avec des accessoires. Cela coûte donc plus cher, mais ces lots ont tendance à rester plus longtemps disponibles. Si vous comptiez acheter un casque ou une télécommande, ils peuvent être une solution. Bonne chance!