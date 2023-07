Voici le Lego Technic le plus cher de l'histoire

Ce n'est pas le set commercialisé par Lego qui comporte le plus grand nombre de pièces. Ce n'est pas, non plus, le set le plus cool de l'histoire de Lego. C'est juste l'ensemble Lego Technic le plus cher, et c'est déjà pas mal.

Car il faudra débourser 699,99 dollars (ou 679,99 euros si vous êtes en Europe) pour acquérir les 2.883 pièces de la reproduction motorisée de la grue sur chenilles Liebherr LR 13000. Mais pourquoi ce nouveau modèle est-il si cher? Une question légitime, quand on sait que les autres gros morceaux proposés par Lego Technic sont bien plus impressionnants et moins chers.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Prenez la pelleteuse à godets par exemple: la version en briques de cette merveilleuse machine nécessite 3.929 pièces et ne coûtait que 280 dollars à sa sortie en 2016, rapporte le site américain Gizmodo.

De son côté, la pelleteuse Liebherr R 9800 (autre reproduction d'un vrai engin de chantier du constructeur allemand éponyme) comportait 4.108 pièces –un record pour un Lego Technic– pour un prix de lancement de 450 dollars en 2019.

Utile?

En fait, selon Gizmodo, le prix de cette grue sur chenilles s'explique par l'inflation, mais aussi et surtout par la présence de six gros moteurs électriques Lego pour alimenter les fonctions motorisées, ainsi que de deux smart hubs, ces systèmes permettant de contrôler tous les moteurs à distance par Bluetooth par l'intermédiaire d'une application dédiée pour smartphones.

À lire aussi Lego, des petites briques immunisées contre le Covid-19

Alors oui, c'est cher et les piles ne sont pas incluses, mais sachez que ce nouveau modèle est une vraie réplique fonctionnelle. Toute la structure supérieure est capable de pivoter à 360°. Elle dispose d'un bras articulé et de poulies lui permettant de soulever des charges comme une vraie grue, sans qu'on sache quel poids elle est capable de soulever.

D'après Gizmodo, Lego se contente de préciser que «le modèle comprend des “fonctions de détection de charge” et est livré avec vingt-quatre éléments de contrepoids, pesant plus d'un kilo, pour aider à empêcher les basculements accidentels». De quoi vous aider à monter les sacs de courses (qui ne seront donc pas trop lourds, vu que tout votre salaire sera passé dans l'achat de la machine).