Le «Lord of War» Viktor Bout échangé contre la basketteuse Brittney Griner?

C'est un troc d'une valeur pour le moins étrange que les États-Unis et la Russie, en marge de la guerre en Ukraine, semblent être en train de négocier. Ainsi que le rapporte Forbes, Viktor Bout, l'un des plus fameux trafiquants d'armes de l'histoire, pourrait être échangé contre Brittney Griner, basketteuse professionnelle détenue en Russie pour simple possession d'huile de THC.

Vous ne connaissez sans doute pas les véritables traits et la moustache fournie de Viktor Bout. Peut-être avez-vous pourtant eu l'occasion de suivre sa folle histoire, sous une forme certes romancée, dans Lord of War d'Andrew Niccol, sorti en 2005 et dans lequel le rôle de Nicolas Cage s'inspirait très fortement du parcours de Bout.

Surnommé le «Marchand de mort» ou le «Lord of War», brillant et érudit polyglotte, Viktor Bout fut traducteur dans l'armée de Moscou avant de monter une compagnie aérienne qui, profitant de l'effondrement de l'empire soviétique, a procédé à des ventes d'armes colossales un peu partout dans le monde.

Abreuvant d'AK-47, de lance-roquettes, missiles ou de véhicules toutes les milices et mouvements armés d'Afrique ou d'Asie, Bout a fini par être rattrapé par la justice –en l'occurrence les autorités américaines, qui le firent arrêter en 2008 à Bangkok pour un coup qu'il tentait de monter avec les FARC colombiennes.

L'échange

Brittney Griner, elle, est une basketteuse américaine de très haut niveau. Double médaillée olympique et six fois membre de l'équipe all-star de la WNBA, elle fait partie des joueuses qui, infiniment moins bien payées que leurs homologues masculins, faisaient des extras en Russie hors-saison pour arrondir ses fins de mois.

Noire et lesbienne, donc d'autant plus menacée dans un pays où les causes LGBT+ peuvent mener à la prison voire à la mort, Brittney Griner a été arrêtée le 17 février à l'aéroport de Moscou, où les agents des douanes ont trouvé quelques cartouches pour vapoteuse contenant de l'huile de THC.

Ce qui –au pire– lui aurait valu une simple amende dans certains États américains l'a plongée dans une prison russe, une «détention injuste» selon Washington, et transformée en un outil de négociation pour Moscou.

Selon l'agence Tass et le site Gazeta.ru, et bien que Forbes n'ait pu confirmer l'information avec aucune des autorités en jeu, des tractations seraient en cours entre les deux capitales pour échanger la jeune basketteuse contre l'un des plus grands trafiquants d'armes de l'histoire.

Un déséquilibre moral évident qui pourrait constituer un point bloquant pour la Maison-Blanche, selon Forbes. D'autres détenus américains en Russie pourraient ainsi être ajoutés à ce drôle de troc.