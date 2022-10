Cette machine qui évalue la maturité des avocats est loin d'être un simple gadget

Malgré son empreinte carbone désastreuse, l'avocat continue d'avoir le vent en poupe: les fameux «avocado toasts» se vendent à prix d'or dans certains restaurants un brin bobo, tandis que les particuliers et particulières qui en ont les moyens s'en régalent en salade comme en guacamole. Problème: il est parfois difficile de déterminer à quelle date consommer un avocat –car avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure, comme le dit l'expression.

Chez Fast Company, on souligne le fait que dans les magasins, les avocats sont souvent maltraités par la clientèle qui les palpe, les tâte, enfonce son pouce pour en tester la résistance, puis les repose pour en tester d'autres. Non seulement la méthode n'est pas infaillible, mais en plus elle contribue à abîmer ce fruit si fragile.

C'est là qu'entre en scène une entreprise californienne nommée Apeel, qui a créé une machine permettant de déterminer précisément le stade de maturité de chaque avocat. Cette invention consiste en une sorte de scanner diffusant un faisceau de lumière sur la peau du fruit, puis mesurant grâce à un capteur la façon dont la lumière s'y reflète. C'est grâce au machine learning que l'appareil parvient à déterminer si l'avocat en question est idéal pour votre guacamole du soir, ou s'il vaut mieux attendre quelques jours avant de le consommer.

Rappelons que le machine learning consiste à fournir à une intelligence artificielle une base de données suffisamment riche (ici des informations portant sur des dizaines de milliers d'avocats) pour que celle-ci devienne rapidement très expérimentée –comme si elle avait tenu un magasin de fruits et légumes pendant un demi-siècle.

Objectif zéro gaspillage

Si la machine proposée par Apeel indique le nombre de jours dans lequel chaque avocat sera parfaitement mûr, l'entreprise propose aussi un système d'étiquetage dynamique permettant d'indiquer aux consommateurs et consommatrices les avocats les plus mûrs de l'étalage.

Ce dernier dispositif n'est d'ailleurs pas destiné qu'à la clientèle: il permet aussi aux entreprises qui livrent les fruits et légumes d'expédier les avocats les plus mûrs vers les points de vente les plus proches, tandis que les autres fruits pourront supporter des durées de transport plus importantes.

Il faut le dire: la raison d'être d'Apeel, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire (qui représente une somme de 218 milliards de dollars, soit 219 milliards d'euros, rien qu'aux États-Unis). Le produit phare de cette société est un enrobage alimentaire permettant de faire durer plus longtemps certains fruits, comme les avocats ou les agrumes. Précisons que celui-ci se compose de matières végétales –et non de cire d'abeille, ce qui n'est pas vegan.

Les outils développés pour déterminer la maturité des avocats ont d'abord été pensés pour un usage interne. Car lorsqu'on souhaite que les fruits soient consommables plus longtemps, il semble fondamental de pouvoir évaluer la durée de consommation optimale. C'est là le parti pris d'Apeel, qui a pu tester ses propres inventions avant de les mettre sur le marché.