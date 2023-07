Malgré les sanctions occidentales, les traders de pétrole russe s'éclatent à Dubaï

Après Genève, la métropole suisse qui a longtemps fait la pluie et le beau temps en matière de commerce international de pétrole russe, c'est désormais à Dubaï –et plus largement aux Émirats arabes unis (EAU)– que ça se passe. La destination préférée des «influvoleurs» ou des trafiquants de cocaïne, connue pour son opacité financière, constitue le nouvel épicentre de ce business qui s'est réorganisé au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et des sanctions occidentales contre Moscou, selon le quotidien Financial Times.

«Les entreprises enregistrées dans le petit État du Golfe ont acheté au moins 39 millions de tonnes de pétrole russe d'une valeur de plus de 17 milliards de dollars [environ 15,5 milliards d'euros, ndlr] entre janvier et avril (2023) –soit environ un tiers des exportations du pays déclarées aux douanes au cours de cette période– selon la documentation douanière russe analysée par le Financial Times», dévoile le journal économique et financier britannique.





Si 10% de ce pétrole est écoulé sur le sol émirati, l'essentiel est réexpédié par bateau vers d'autres acheteurs, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Ce commerce de pétrole russe transitant par Dubaï existait déjà avant le début de la guerre en Ukraine, mais le conflit et les sanctions occidentales ont renforcé le rôle des Émirats arabes unis, au détriment de celui de la Suisse.

«Durant les quatre premiers mois de 2023, sur les vingt principaux négociants de [pétrole] brut russe, huit sont enregistrés aux Émirats arabes unis. Concernant les produits pétroliers raffinés, tels que le gasoil et le fioul, la domination des EAU apparaît encore plus importante, avec dix des vingt plus grands négociants [mondiaux] enregistrés dans le pays», poursuit le Financial Times. En tête du classement figure Litasco, filiale de négoce de Lukoil (un des plus grands producteurs russes de pétrole), qui a déménagé une partie de ses activités de Genève à Dubaï dans le courant de l'année 2022.

Un prix plafond mais des doutes

Pour comprendre l'essor de ce business, il faut regarder ce que les sanctions occidentales sur le pétrole russe interdisent et ce qu'elles autorisent. Les pays de l'Union européenne (UE), le Royaume-Uni et la Suisse n'ont pas le droit d'importer du pétrole russe. En revanche, les entreprises occidentales, tout comme celles basées à Dubaï, peuvent vendre du pétrole russe à d'autres pays, à condition de respecter le prix plafond du baril de brut russe, fixé conjointement par l'UE et le G7 à 60 dollars (environ 54,2 euros actuellement).

Autrement dit, Washington et Bruxelles n'ont pas de problème avec le commerce de pétrole russe. Le Trésor américain a même encouragé des négociants comme la société suisse de commerce d'énergie Gunvor, qui avait arrêté ce business, à le reprendre, à condition qu'il respecte le prix plafond du baril.

En effet, couper intégralement le robinet de pétrole russe aurait fait courir le risque de provoquer une réaction en chaîne mondiale de pénuries et de flambée des prix du carburant. Le prix plafond du baril de brut russe et la fin des importations en Europe devaient donc permettre d'assécher les finances du Kremlin, sans déclencher une catastrophe économique généralisée.

Toutefois, des zones d'ombre subsistent. L'entreprise suisse Paramount Energy & Commodities a par exemple vendu du pétrole russe au-dessus du prix plafond depuis Dubaï. Par ailleurs, des traders installés de longue date s'interrogent sur des sociétés créées récemment (Tejarinaft, Amur Trading, Amur Investments) et dirigées par le Marocain Hicham Fizazi, qu'ils soupçonnent de servir de paravent pour le géant russe des hydrocarbures Rosneft. Entre septembre 2022 et mars 2023, Tejarinaft a vendu pour 6,71 milliards de dollars de pétrole russe (environ 6,2 milliards d'euros) –exclusivement pour Rosneft.