Pourquoi McDonald's va produire des pièces automobiles

Cette nouvelle peut faire hausser les sourcils mais c'est pourtant vrai. McDonald's, la célèbre chaîne de fast-food, va fournir des pièces au constructeur automobile Ford. Le restaurant ne va pas changer d'activité pour autant: c'est en fait Ford qui a approché McDo pour lui proposer de lui racheter certains de ses déchets, afin d'en faire un matériau utilisable dans ses véhicules.

L'idée provient de Debbie Miewelski, directrice du développement durable chez Ford. Au cours de ses recherches, elle s'est rendu compte que si les coques qui entourent les grains de café sont chauffées dans un environnement maintenu en basse quantité d'oxygène puis sont mélangées avec du plastique, elles peuvent former un composite solide et résistant à la chaleur.

Cela en fait le matériau idéal pour construire les phares d'une voiture. En outre, les pièces ainsi obtenues sont 20% plus légères et leur production mobilise 25% de moins d'énergie que ce qui est utilisé aujourd'hui.

300.000 grains pour un phare

D'après CNBC, la construction d'une pièce nécessite environ 300.000 grains de café. Il faut donc se les procurer auprès d'un fournisseur qui opère sur de telles quantités: McDonald's était un candidat idéal.

Car en plus des frites et des burgers, McDo sert aussi beaucoup de café. Beaucoup, beaucoup de café: le fast-food a servi plus de 822 millions de tasses sur la seule année 2018. Pour s'approvisionner, la chaîne travaille avec des milliers de plantations qui lui fournissent les précieux grains.

Or, lors de la torréfaction du café, les coques sont inutiles. Elles sont séparées des grains puis au mieux compostées, au pire brûlées afin de s'en débarrasser rapidement. Ce procédé couramment employé rejette de grandes quantités de CO 2 dans l'atmosphère.

La solution inventée par Ford semble donc idéale en tous points. Le composite se fera une place dans les Ford Mustang et les Lincoln Continental à partir de 2020.