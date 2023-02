Un airbag pour jean: les motards en rêvaient, la Suède l'a fait

Grâce à la société Mo'cycle, on vient d'atteindre un niveau supplémentaire en matière d'équipements de protection. L'entreprise suédoise vient en effet de lever le voile sur ce qui pourrait devenir un produit phare: un jean muni d'airbags, censé amortir considérablement les chutes éventuelles des motards et des motardes.

Le principe? Une cartouche de dioxyde de carbone insérée dans le fameux pantalon, qui libère son gaz dès le moment où les pilotes commencent à tomber de leur fidèle destrier. En dehors des situations de chute, le vêtement en question semble parfaitement normal, et il possède toutes les caractéristiques habituelles –résistance à l'abrasion, imperméable et respirant.

L'idée est de ne changer ni les habitudes, ni l'apparence des utilisateurs et utilisatrices, mais d'insérer une bonne dose de protection dans une pratique où les chutes ne pardonnent pas. Pour pouvoir utiliser un jean développé par Mo'cycle, il faut simplement le connecter à la moto grâce à une attache élastique: grâce à ce système, ce vêtement intelligent est alors à même de comprendre au plus vite –quelques millisecondes– qu'il y a de la cabriole dans l'air.

Facile à (ré)utiliser

Il est important de préciser qu'aucune adaptation particulière de l'engin n'est nécessaire, et que la fixation élastique se détache immédiatement en cas de chute imminente: il ne s'agirait pas de finir écrasé sous sa moto, ou traîné par celle-ci. Le système a été parfaitement étudié: il semble impossible que l'airbag se déclenche par erreur. Seule une véritable chute est susceptible de lancer son activation.

Dans une vidéo promotionnelle, le fondateur de Mo'cycle, Moses Sharhivar, explique avoir commencé dès l'âge de 21 ans à développer des pantalons de protection pour motards et motardes. Ceux-ci, faits de cuir et de kevlar, ont été rapidement vendus en Suède par Harley-Davidson. Mais l'inventeur souhaitait aller plus loin et s'intéresser à la question de l'impact avec le bitume. D'où son projet d'airbags pour jeans.