Le mois des fiertés LGBT+, ou quand les entreprises chassent le «pink dollar»

Chaque année au mois de juin, le monde entier est censé célébrer le mois des fiertés, un événement au long cours dont le but est de mettre en valeur les combats pour les droits des personnes LGBT+ et leur histoire. Et bien évidemment, les entreprises n'en perdent pas une miette.

Le fait de ne jouer les alliés de la communauté LGBT+ que dans le but de se faire bien voir s'appelle le pinkwashing, terme inventé en 2002. Et en toute logique, les billets verts gagnés par les entreprises américaines grâce à ce type d'opération ont donc été rebaptisés pink dollars, les dollars roses.





À l'occasion du mois des fiertés 2023, Quartz s'intéresse à la façon dont certaines sociétés courent après ces fameux dollars lors de chaque mois de juin, avant de ranger au placard leurs convictions prétendues pour les onze autres mois de l'année –ou d'abandonner plus tôt que prévu, devant le mécontentement d'une certaine clientèle.

Produire des vêtements ou des accessoires arc-en-ciel, c'est bien joli, mais se contenter de cela n'est clairement plus suffisant: amasser les billets roses en capitalisant sur les combats d'une communauté souvent attaquée de toutes parts est devenu pour beaucoup intolérable. Désormais, explique Quartz, il est temps que les entreprises fassent un choix entre participer activement aux luttes contre les LGBTphobies et ne pas y participer du tout.

Récemment, de grandes marques ont reculé après la mobilisation du camp conservateur face à leurs initiatives inclusives: les appels au boycott de Bud Light, qui avait établi un partenariat avec l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney pour vanter les mérites de sa bière se sont multipliés et la direction des magasins Target a de son côté décidé de retirer certains articles de sa collection Pride face au courroux et surtout aux menaces d'une partie de sa clientèle.

«Never back down»

Dans ce monde de plus en plus polarisé, il faut assumer les campagnes que l'on lance, affirment les experts à qui Quartz a donné la parole. Donc les orchestrer avec la plus grande sincérité. Pas les épaules pour supporter les réactions brutales et souvent mensongères de la frange la moins tolérante de votre clientèle? Alors abstenez-vous de mettre des petits arcs-en-ciel partout pour redorer votre blason.

Pour mériter les pink dollars, il convient de lutter aussi contre les campagnes de désinformation menées par les lobbies anti-LGBT+. Quand l'un d'entre eux a accusé Target de proposer des vêtements inappropriés dans ses rayons pour enfants, la chaîne n'a pas bougé une oreille, préférant laisser le mensonge se déployer alors qu'il aurait fallu démentir avec force et rapidité.

Les plateformes de réseaux sociaux sont également responsables, comme l'affirme Imara Jones, boss de la société de médias TransLash: «Au lieu de corriger ces rumeurs, les géants de la tech génèrent [grâce à elles] des millions de vues, de clics et d'impressions. Leur rôle me semble alors plutôt clair.»

Si Target a perdu gros à la suite de cette affaire polémique de collection textile retirée de ses rayons (10 milliards de dollars, soit 9,3 milliards d'euros, en dix jours), Quartz met les choses au clair sur les raisons de cette considérable dégringolade. Ce n'est pas parce que les anti-LGBT+ étaient mécontents que cette somme d'argent s'est envolée, mais bel et bien parce que la société a fait machine arrière. Les analyses montrent que c'est de loin son statut d'alliée de circonstance qui a fait le plus de mal à la chaîne de magasins.

Imara Jones n'y va pas par quatre chemins: la puissance économique représentée par les personnes LGBT+ et leurs soutiens ne fait qu'augmenter. «Dans les cinq prochaines années, cela coûtera encore plus cher de se détourner de cette catégorie de la population.» Les entreprises doivent donc cesser d'avoir peur du boycott, et simplement veiller à ce que leur clientèle et leurs employés ne courent aucun danger –car les attaques peuvent effectivement être violentes.

Parmi les cas les plus éclatants d'entreprises ouvertement pro-LGBT+, et qui voient leurs ventes augmenter après une période où elles ont dû faire face à des menaces de boycott, Quartz cite Disney et Levi's, dont la gamme «gender-neutral» est en cours d'expansion.

Et ce n'est pas qu'une question de profit. Les données montrent que les sociétés qui affichent et assument leur soutien à ces causes, liées par exemple à la lutte contre les LGBTphobies ou le racisme, sont aussi celles qui, dans les faits, ont les politiques d'entreprise les plus égalitaires –ou en tout cas les moins inégalitaires. C'est avant tout une question de cohérence.