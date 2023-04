Tudum: Netflix met un terme à son système de location de DVD

Ça semble remonter à la Préhistoire, mais c'était pourtant hier. Ou avant-hier. Dans les années 1990, Netflix existait déjà, mais sous une forme bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Créée en 1997, la société proposait alors un système de location de DVD qui a séduit l'Amérique entière.

Il s'agissait de commander des films par correspondance (pas plus de trois par mois), de se les faire livrer à domicile, puis de les renvoyer sous pli postal. En un quart de siècle, explique le New York Times, 5,2 milliards de disques auront été expédiés et retournés de cette manière. En somme, Netflix avait inventé le vidéo-club sans boutique. Une idée de génie.

À lire aussi Le plan russe pour saboter les câbles sous-marins, pipelines ou éoliennes européens

Compte à rebours lancé

Le lancement de son service de streaming en 2007 n'a pas empêché la société de continuer à louer des DVD aux adeptes des supports physiques, et notamment à la frange la plus âgée de la population américaine, mais cette fois, c'est fini: Netflix vient d'annoncer que cette activité allait être stoppée, relate Quartz.

Pas sûr que les cinéphiles s'en réjouissent tous, une bonne partie des films édités en DVD n'étant actuellement disponible sur les plateformes de vidéo à la demande. Un nombre important d'œuvres risque donc de terminer aux oubliettes.

Le directeur général de Netflix, Ted Sarandos, s'est exprimé sur le sujet, en reconnaissant le rôle fondamental de ce service en fin de vie sur ce qu'est devenu Netflix aujourd'hui.

«Ces enveloppes rouges iconiques ont changé la façon dont les gens ont regardé des spectacles et des films à leur domicile, et cela a ouvert la voie à l'ère du streaming», écrivait-il dans une note de blog publiée le 18 avril 2023.

C'est le 29 septembre prochain que Netflix enverra son dernier DVD, quelque part aux États-Unis, seul pays ayant jamais bénéficié de ce système: jamais il n'a été question pour la société de mondialiser son activité et de proposer le même genre de service dans d'autres pays, d'Amérique ou d'ailleurs.

La dernière séance

La fin de cette activité devrait précipiter celle du DVD, dont les chiffres de vente et de location ne cessent de chuter: d'après les chiffres de Quartz, le nombre de DVD loués en 2022 est deux fois plus faible qu'en 2019, année déjà bien éloignée du pic constaté en 2010. Cette année-là, on comptait 20 millions de personnes abonnées au service de location de Netflix, soit environ 1 Américain sur 16.

Les États-Unis ne sont évidemment pas le seul pays à dire progressivement adieu au «digital versatile disc». Il faut voir comment les rayons DVD sont désormais réduits à peau de chagrin dans les rayons des magasins culturels.

Quant au nombre de vidéo-clubs tenant encore debout en France en 2023, il peut désormais se compter sur les doigts de deux mains.