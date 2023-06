Le nouveau roi du burger en Russie après le départ de McDonald's ressemble furieusement à McDonald's

Peu après l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine en février 2022, de nombreuses chaînes de restaurants et de magasins ont décidé de fermer leurs établissements en Russie.

En mai 2022, ce sont les fast-foods McDonald's qui ont pris la décision d'arrêter leur business dans le pays, explique Business Insider, en raison du conflit urkrainien et de «l'environnement d'exploitation imprévisible». Et comme la nature a horreur du vide, les riches entrepreneurs russes se sont empressés de racheter les structures, profitant du contexte économique de la guerre pour les acquérir à bas prix.





Ainsi, tout comme la chaîne de donuts Krispy Kreme, qui est devenue Krunchy Dream, ou encore Lego qui s'est transformé en World of Cubes («le monde des cubes»), McDonald's a changé d'identité. Désormais, il porte le nom de «Vkousno i totchka», que l'on peut traduire par «Savoureux et puis c'est tout».

Des changements plus ou moins subtils

Le restaurant a donc un nouveau nom, un nouveau logo et des menus inédits (ou presque). Le Big Mac est devenu le Big Hit, et il s'en est vendu près de 120.000 le jour de l'ouverture. «Nous n'avons jamais vu un tel chiffre d'affaires quotidien pour McDonald's en Russie», assure Oleg Paroev, PDG de la nouvelle franchise. Les célèbres Happy Meal portent désormais le nom de «Kids Combo».

Alexander Govor, l'entrepreneur qui a transformé plus de 800 restaurants McDonald's en Vkousno i totchka, a déclaré avoir racheté les lieux pour «bien moins cher que le prix du marché». Cependant, même si un nombre record de Russes se sont rués pour y goûter les nouveaux burgers, ils n'ont pas tous été convaincus. «La sauce, qui était l'atout principale du Big Mac, est devenue plus sucrée et aigre», affirme Vladimir, un étudiant russe.

Et même si tout semble avoir changé, certains détails révèlent la présence passée du géant américain. Les employés utilisent les restes de sauces des anciens restaurants, en gribouillant le logo McDonald's au marqueur noir pour le cacher.

Selon le PDG de McDonald's, Chris Kempczinski, il est difficile de prévoir quand la chaîne fera son retour en Russie. Il insiste également sur le fait que ce départ a eu non seulement des conséquences économiques, mais aussi un poids symbolique profond.

Un autre géant américain a lui aussi été transformé: les fameux cafés Starbucks. Aujourd'hui, ils portent le nom de «Stars Coffee» et conservent un logo vert, représentant une reine à l'allure de sirène, vaguement familier.