Cette nouvelle cryptomonnaie vous demande de scanner vos yeux pour recevoir vos tokens

Sam Altman, le PDG d'OpenAI (l'entreprise qui a développé ChatGPT) a eu une nouvelle idée: le Worldcoin. Une cryptomonnaie seulement accessible aux utilisateurs acceptant de se faire scanner l'iris. Selon lui, cela permettra au système de distinguer les humains des systèmes d'intelligence artificielle, comme le rapporte le Guardian.

Si vous voulez en obtenir, vous devrez donc laisser une sphère argentée, appelée orb, scanner vos yeux afin de mettre en place votre validation biométrique, le «World ID». En échange de votre inscription, vous obtiendrez vingt-cinq tokens (aujourd'hui d'une valeur de 50 euros).





Le but de ce passeport numérique est de prouver que vous êtes une «personne réelle et unique», selon les termes de Worldcoin, qui garantit au passage de préserver votre vie privée et votre portefeuille crypto. Rassurant? Pas si sûr. L'organisme public de réglementation des données au Royaume-Uni, l'Information Commissioner's Office (ICO) a déclaré à Reuters mardi 25 juillet: «Nous prenons note du lancement de Worldcoin au Royaume-Uni et allons mener des enquêtes plus approfondies.»

L'ambition de Sam Altman va même plus loin. Il souhaite à terme distinguer les «humains vérifiés» des systèmes d'intelligence artificielle et vise à établir un accès universel à l'économie mondiale, «indépendamment du pays ou de l'origine».

Déjà deux millions d'inscrits

D'après Worldcoin, c'est la première fois que des tokens sont distribués mondialement et gratuitement à des gens, simplement parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient humains. Les utilisateurs auront également accès à l'application World qui permettra le paiement, les achats et les transferts à l'échelle mondiale, en utilisant des actifs numériques et des monnaies traditionnelles.

Après trois ans de développement et déjà deux millions d'inscrits à travers le monde pendant les phases de test, le projet est maintenant officiellement lancé. Worldcoin va progressivement installer 1.500 orbs sur toute la planète pour que vous puissiez aller vous faire flasher la rétine. (Si l'on en croit le site de Worldcoin, il y en aura même une à Paris, dans le Ve arrondissement.)

Sam Altman et son associé Alex Blania, étudiant en physique théorique, ont déclaré: «Worldcoin est une tentative d'alignement à l'échelle mondiale, le voyage sera difficile et le résultat est incertain. Mais trouver de nouvelles façons de partager largement les progrès technologiques à venir est un défi essentiel de notre époque.»

Cette sortie n'a pas manqué de faire doucement rire Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, qui a réagi aux aspirations de Worldcoin en matière «d'alignement à l'échelle mondiale» par un seul mot: «mignon». Il faut reconnaître que livrer à une entreprise privée ses informations biométriques en échange de quelques euros (qui plus est en défilant devant des sphères argentées) a un petit quelque chose de dystopique qui devrait nous y faire réfléchir à deux fois.