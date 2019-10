L'or promis à un brillant avenir

Actuellement aux alentours de 1.500 dollars l'once, le prix de l'or pourrait s'envoler l'année prochaine et atteindre 2.000 dollars l'once, soit 30% d'augmentation. Ces prévisions, ce sont celles de l'Independent Strategy, un cabinet londonien de conseil en investissement, qui précise que le cours devrait atteindre les 1.600 dollars d'ici à la fin de l'année.

«L'or est une bonne alternative car il est sûr, et parce que le détenir ne coûte rien, comparé aux taux négatifs que l'on doit maintenant payer lors des dépôts», a expliqué David Roche à CNBC. En septembre, la Fed a réduit ses taux directeurs de 0,25%, les ramenant dans une fourchette de 1,75% à 2%. La banque centrale européenne, elle, a abaissé son principal taux au chiffre record de -0,5% en septembre.

Valeur refuge

Considérée comme une valeur refuge, l'or représente par ailleurs un investissement généralement peu risqué et qui permet de rester à l'abri en cas de crise financière, de mauvaises tendances des marchés ou de tensions géopolitiques accrues.

«En 1971, quelques trimestres avant le premier choc pétrolier de 1973, l'once d'or [soit 31,1 grammes de métal jaune] valait 37 dollars. En 1974, juste après le premier choc pétrolier, cette même once d'or est montée à 200 dollars. En 1980, juste après le second choc pétrolier, elle a flambé à plus de 800 dollars (850 dollars au plus haut), soit une explosion de 2.000% en neuf ans!», rappelait l'écononomiste Marc Touati à Capital en juin.