Le périlleux trafic de gaz par ballons explose (littéralement) au Pakistan

Dans le district de Karak, situé au nord-ouest du Pakistan, on peut apercevoir en ce mois de janvier de jeunes hommes déplaçant d'énormes ballons blancs.

Ils ne sont pas en route vers une fête foraine, mais transportent du méthane siphonné illégalement sur le réseau de gaz, qu'ils transportent dans des sacs plastiques afin de pouvoir cuisiner et se chauffer chez eux. Il faut dire que malgré les importantes ressources pétro-gazières de la région, la majorité de ses habitants ne dispose pas d'un accès au gaz.

Cette méthode d'approvisionnement dite du «gaz en sac» («bag gas») présente un risque élevé d'explosion qui fait des porteurs de véritables «bombes ambulantes», selon le journaliste pakistanais Ghulam Abbas Shah.

#Pakistan With no natural gas supply to homes, residents of Karak, carry gas for their household needs in plastic bags. They are literally moving bombs. Karak has huge estimated reserves of oil and gas, while to the #Karak people legal gas connections are not provided since 2007. pic.twitter.com/FMphcH6nUa