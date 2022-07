Les panneaux solaires usagés, des trésors à recycler précieusement

Si l'énergie qu'ils fournissent est écolo, les panneaux solaires en eux-mêmes ne le sont pas. Aujourd'hui, un panneau solaire en fin de vie prend –dans la plupart des cas– la direction de la décharge.

Quelques matériaux peuvent certes être récupérés, mais comme l'explique The Verge, leur recyclage n'est financièrement pas –encore– assez intéressant. La plupart des panneaux solaires usagés sont donc simplement détruits.

Cela devrait radicalement changer d'ici à 2030. D'après une étude de marché de la société de recherche énergétique Rystad Energy, alors que les matériaux recyclables provenant de panneaux photovoltaïques valent actuellement 170 millions de dollars à l'échelle mondiale, leur valeur devrait se démultiplier pour atteindre les 2,7 milliards.

Les panneaux solaires sont constitués de verre, de polysilicium, d'argent, de cuivre et d'aluminum. Le verre mis à part, ces matériaux ont tous une certaine valeur sur le marché du recyclage, mais il n'existe pour l'instant pas de méthode suffisamment bon marché pour les séparer les uns des autres.

La fin est proche

Selon Rystad Energy, la hausse de la demande de panneaux photovoltaïques devrait bientôt se heurter à la fragilité de la chaîne d'approvisionnement des matériaux indispensables à leur fabrication.

La construction des panneaux solaires nécessite en effet du silicium, dont l'essentiel de la production est assuré par la Chine, en partie dans la région du Xinjiang. Or le pays y est accusé de travail forcé et, au niveau de l'extraction du silicium, de violations des droits humains. Des sanctions ont d'ores et déjà été prises à l'encontre des produits solaires made in China.

Cette vulnérabilité dans la chaîne de fabrication des panneaux solaires risque donc de faire augmenter leur prix. Si pendant ce temps, les procédés de recyclage des matériaux s'améliorent, ils deviendront une alternative de plus en plus intéressante.

Et les acteurs du marché l'ont bien compris. Les tentatives d'amélioration reçoivent de plus en plus d'attention et de plus en plus de financements, ce qui devrait permettre de développer des solutions de plus en plus performantes.

Il faudra cependant que cet engouement se concrétise rapidement. L'énergie solaire a commencé à se populariser dans les années 2000, rappelle The Verge, et les panneaux ont en moyenne une durée de vie de vingt-cinq ans. Autrement dit, une première vague de panneaux photovoltaïques usagés s'apprête à déferler. Ce qu'on en fera sera capital: il s'agirait d'éviter qu'un véritable trésor parte à la décharge...