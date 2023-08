Pour payer leur loyer, de jeunes Chinois sont contraints de partager leur lit

Confrontés à un taux de chômage élevé et à une hausse exponentielle des loyers, de plus en plus de jeunes précaires vivant dans les mégalopoles chinoises dorment avec leur colocataire dans un unique lit. Les petites annonces spécifiant «même chambre, même lit, couettes différentes» fleurissent sur le réseau social Xiaohongshu (aussi appelé Red ou Little Red Book), l'Instagram local, relate le site d'information économique Insider.





«Ne ronfle pas, parle parfois en dormant, se réveille vers 9 heures du matin et se couche vers 9 heures du soir, en repos le mardi», indique à son sujet une jeune femme proposant à une personne du même sexe de partager un lit à Baoshan (un district de la municipalité de Shanghai), car elle ne peut pas payer son loyer seule depuis le déménagement de son amie.

L'appartement partagé possède «des baies vitrées, des tapis et deux ensembles de tables et de chaises», ainsi qu'un «grand espace» –mais visiblement pas assez pour abriter un deuxième couchage. Fin juillet, elle disait dans son annonce avoir trouvé preneur pour le début du mois d'août.

Séquelles (économiques) post-Covid

«Je suis généralement absente de chez moi tous les jours de 22 heures à 7 heures du matin et le lit est très grand», vante une autre annonce. Également postée sur le réseau Xiaohongshu, celle-ci propose de partager, «avec une autre femme aimant la propreté», une petite pièce dans le district de Chaoyang, au centre de Pékin, avec machine à laver et kitchenette, pour 228 euros par mois.

L'arrangement rappelle un phénomène qui existe en Occident, notamment en Australie: le hot-bedding. Dans ce cas, des personnes travaillant à des horaires différents –par exemple une de jour et l'autre de nuit– partagent le loyer d'un logement disposant d'un lit unique. Mais elles y dorment à tour de rôle, pas ensemble.

Selon les statistiques officielles, en Chine, le taux de chômage des 16-24 ans a atteint un nouveau record de 21,3% au mois de juin. L'économie est éreintée par trois ans de mesures anti-Covid très strictes. Et ce, alors que 11,6 millions de diplômés –un record– arrivent sur le marché du travail cette année.

S'ils trouvent un emploi, les jeunes diplômés chinois pourront espérer un salaire de 5.833 yuans (733 euros) en moyenne, selon l'entreprise d'analyse de données de gestion de l'enseignement supérieur MyCOS. Ce qui favorise, chez les jeunes, l'essor de mouvements «anti-travail» et de contestation satirique sur les réseaux sociaux.

Le magazine News Weekly, basé dans la province du Guangdong (sud-est de la Chine), a été le premier à évoquer le phénomène du partage de lit, début juillet. Dans les mégalopoles chinoises –Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen– le loyer moyen est de 11 euros le m², selon le site d'information économique YiCai.

Si l'on veut payer moins de 270 euros mensuels, partager un lit, aussi absurde que cela puisse paraître, est donc la seule solution. À condition de fixer quelques règles, telles que celles-ci, rapportées par le média chinois Youth36kr: «Pas de ronflements, pas de somnambulisme et interdiction de ramener des garçons à la maison.»