«Sex and the City»: un placement de produit mortel pour Peloton

À priori, voir un de ses produits apparaître dans un film ou une série est une aubaine pour une marque. En 1983, lors de la sortie du film Risky Business, où Tom Cruise porte des Ray-Ban Wayfarer, la marque a réussi à vendre plus de 360.000 paires du modèle.

Après une apparition fortuite dans le film Parasite, la marque de chips espagnole Bonilla a la Vista a vu ses ventes en ligne augmenter de 150% en Espagne. Mais le placement de produit n'est pas toujours une bonne affaire, et la marque d'appareils de fitness Peloton vient d'en faire les frais.

[Attention, à partir d'ici nous allons vous révéler une partie de l'intrigue du nouvel épisode de la série Sex and the City]. Vendredi 10 décembre, plus de vingt ans après le début de la série, le premier épisode du «reboot» de Sex and the City, a été diffusé sur HBO.

Avant d'aller manger au restaurant, le partenaire de Carrie, Mr. Big, décide de faire un peu de vélo d'appartement sur son Peloton. Soudain, son visage se crispe, le personnage se tient la poitrine et s'effondre dans sa salle de bain. Message subliminal: faire de l'exercice sur son vélo Peloton peut provoquer une crise cardiaque.

Il n'en fallait pas moins pour que l'action du groupe plonge de 5% le vendredi, après avoir perdu jusqu'à 10% juste après la diffusion de l'épisode. Depuis, le cours n'en finit plus de chuter, et a atteint, lundi 13 décembre, son plus bas niveau depuis avril 2020.

Antipub

L'entreprise n'a pas tardé à réagir, expliquant que la mort de Mr. Big était liée à son «style de vie extravagant» –cigares, alcool et gros steaks– et qu'il figurait parmi les «personnes à risque» étant donné qu'il avait déjà eu une crise cardiaque dans la saison 6 de la série.

«Son style de vie et sans doute ses antécédents familiaux –un facteur de risque majeur– est vraisemblablement la cause de sa mort, argumente Suzanne Steinbaum, une cardiologue et conseillère de Peloton. S'exercer sur son vélo Peloton a même peut-être retardé son arrêt cardiaque.»

Si cet épisode a eu autant d'effet, c'est parce qu'il vient relancer les polémiques sur la sécurité des appareils de la marque. «Si vous tapez sur Google “Est-ce qu'un Peloton peut tuer?”, vous pouvez trouver des tas d'histoires de personnes blessées par un tapis de course, ou même d'un enfant tué par un appareil», atteste Kevin Mountford, cofondateur de l'entreprise de services financiers Raisin UK.

En début d'année, Peloton a ainsi dû rappeler un de ses modèles de tapis les plus populaires après de multiples incidents dont un ayant entraîné la mort d'un enfant. L'entreprise est aussi aux prises avec des résultats financiers décevants, alors que le boom des ventes liés aux confinements s'essouffle.

À la suite de ce nouveau rebondissement, Crédit Suisse a divisé par deux son objectif de cours, passant de 112 à 50 dollars. Il est des publicités dont on se passerait bien…