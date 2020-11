La pénurie de PlayStation 5 fait la fortune des «scalpers»

Vous n'avez pu mettre la main, le jour de sa sortie ou les jours suivants, sur une PlayStation 5? Vous n'êtes pas un cas isolé. «Il aurait été plus facile de dégotter un ticket d'or de Willy Wonka», a ainsi déclaré une cliente malheureuse au Financial Times.

Ne blâmez pas Sony trop vite, qui sans doute aimerait vendre quelques containers de plus de sa nouvelle console. Prenez-vous-en plutôt à des groupes d'achat et de revente qui, dans la rareté de la console et le fait qu'elle ait majoritairement été vendue en ligne à cause de la pandémie, ont trouvé le parfait moyen de faire de belles fortunes en quelques heures.

Business Insider raconte ainsi l'action de la communauté de scalpers CrepChiefNotify, basée en Grande-Bretagne, qui a organisé son raid en ligne via Discord et dont les membres se sont arrogé plus de 3.500 consoles, revendues ensuite au prix (très) fort sur eBay ou Instagram.

Ces techniques d'achats-blitzkriegs avaient déjà été à la manœuvre au début de la pandémie avec la Switch de Nintendo, souffrant alors de sa popularité et d'une production peinant à suivre, et dont le prix avait explosé sur les sites de revente.

CrepChiefNotify, constitué de douze membres et dont le site promet «des profits sans risque», vend ses services à quiconque le souhaite, pour des sommes allant de 33 à 450 euros, selon le niveau offert. Il est loin d'être le seul groupe du genre, en compétition avec de nombreuses autres officines similaires.

Nos amis les bots

Autrefois spécialisé dans les sneakers, l'un des produits les plus convoités par celles et ceux cherchant la rareté pour mieux pouvoir la vendre, CrepChiefNotify a élargi ses horizons à la faveur de la pandémie, qui a provoqué des tensions sur nombre de produits.

«Nous nous sommes concentrés sur les choses les plus étranges, comme les baignoires d'extérieur, qui semblaient attirer beaucoup de monde, et qui se revendaient cher sur eBay», explique l'une des têtes pensantes de CrepChiefNotify.

«Notre développeur a donc écrit un petit logiciel pour surveiller les sites, et nous avons suivi en direct les stocks de baignoires d'extérieur. Et dès qu'elles étaient en stock quelque part, nous disions à nos membres de tout acheter.»

À ce logiciel de tracking des stock s'ajoutent des bots, spécificiquement conçus pour se placer dans des files d'attente virtuelles, placer des produits dans le panier et procéder à des commandes à la place des humains, grâce à une rapidité d'exécution tout informatique.

La charge qu'a fait peser l'activité automatisée de ces bots sur certains sites, comme celui de Walmart ou, en France, de la Fnac, de Cultura ou de Carrefour, aurait été responsable de leur plantage lors de l'arrivée en stock des précieuses consoles.

Mis à disposition de la clientèle de CrepChiefNotify comme de celle de ses concurrents, ces bots ne servent généralement pas à des personnes souhaitant réussir un seul achat, mais à celles faisant de cette captation et revente de stock une activité industrielle et hautement lucrative.

Une PlayStation 5 avec lecteur optique, d'une valeur de 500 euros dans le commerce, pouvait être vendue le double sur eBay: multipliez ce profit par le nombre de consoles arrachées au marché, et vous comprendrez pourquoi la martingale de CrepChiefNotify et consorts attire de plus en plus de monde.