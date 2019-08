Quatre alternatives à Gmail pour protéger vos données personnelles

Gmail est aujourd'hui le service de messagerie le plus populaire de la planète, avec 1,5 milliard de personne qui possèdent un compte. La plateforme est l'une des plus polyvalentes et des plus simples à utiliser du marché, qui présente l'avantage d'être gratuite.

Gmail n'a pourtant pas esquivé les critiques relatives à la protection de la vie privée des gens qui l'utilisent. Ce qui est vrai pour la messagerie star l'est aussi pour la plupart des fournisseurs d'e-mails gratuits, qui analysent vos messages à des fins de ciblage publicitaire et de collecte de données.

Comme le note Fast Company, il existe une multitude d'options alternatives qui privilégient la protection de la vie privée, des plateformes offrant un cryptage de bout en bout rendant impossible la lecture par une entité extérieure.

Seul point négatif, vous devrez payer pour y avoir accès, leur modèle économique reposant sur la facturation de l'accès au courrier électronique plutôt que sur la monétisation des données personnelles.

ProtonMail

Probablement l'alternative la plus connue, ProtonMail vous garantit une confidentialité bien plus sécurisée que Gmail. La messagerie est dotée du cryptage de bout en bout de vos messages.

Le service gratuit est limité à un volume de 500 Mo de courriels. Vous devrez payer entre 5 dollars par mois (4,5 euros) pour 5 Go et 30 dollars (27 euros) par mois pour un forfait de 20 Go.

Tutanota

Tunanota accorde tellement d'importance à la confidentialité que vous pouvez même ouvrir un compte sans donner votre numéro de téléphone pour vérification.

Le service va encore plus loin que ProtonMail. En plus du chiffrage de vos messages, la plateforme cache automatiquement aux yeux des personnes extérieures l'objet de vos courriers.

Le service est gratuit jusqu'à 1 Go de stockage. Il vous faudra en revanche débourser annuellement 24 euros pour 10 Go, ou 120 euros pour 100 Go.

Posteo

Avec Posteo, on passe encore au niveau supérieur. Elle supprime automatiquement les adresses IP des e-mails, de sorte qu'aucun intervenant extérieur ne puisse déterminer l'emplacement à partir duquel vous envoyez votre message.

Pour en profiter, vous devez payer 1 euro par mois pour 2 Go. Si vous avez besoin de plus de place, vous pouvez ajouter un gigaoctet supplémentaire pour 0,25 euros, jusqu'à un maximum de 20 Go. Un abonnement dont vous devez vous acquitter via la banque postale, afin de s'assurer que toute trace numérique soit effacée.

Runbox

Si vous vous souciez de votre vie privée et de l'environnement, jetez un coup d'œil attentif à Runbox. Comme les autres, cette plateforme fournit un chiffrage de bout en bout de tous vos courriels.

Sa particularité tient à ses centres de données, qui sont situés en Norvège et qui fonctionnent exclusivement à l'énergie hydroélectrique propre et renouvelable. Une manière de faire d'une pierre deux coups en protégeant votre vie privée et la Terre en même temps.

Le tarif annuel de cette protection deux en un va de 20 dollars (18 euros) pour 1 Go à 80 (72 euros) pour 25 Go.