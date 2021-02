PlayStation 5: de grosses ventes, mais des «scalpers» très organisés

C'est un joli chiffre, qui aurait sans doute été plus brillant encore sans des problèmes de production et d'approvisionnement qui semblent devoir durer: dans une année de confinement faste pour le jeu vidéo, Sony a réussi à écouler 4,5 millions de sa nouvelle PlayStation 5 depuis son lancement en novembre 2020.

Scrutant en direct les articles annonçant son retour en stock dans telle ou telle enseigne physique ou en ligne, celles et ceux qui cherchent à acquérir la machine le savent pourtant: comme sa rivale de Microsoft, la Xbox Series X, la dernière-née du constructeur nippon est un bonheur à utiliser, mais un enfer à acheter.

Comme nous l'expliquions il y a quelques semaines, ce manque à gagner côté Sony et Microsoft et cette frustration terrible côté gamers ne sont pas uniquement dus à la capacité des deux marques à approvionner les marchés.

Car quand ils le sont, une armée désormais très organisée de «scalpers», équipée de bots de plus en plus efficaces, parvient à s'accaparer les machines, avant de les revendre à prix d'or sur des sites comme eBay.

Ars Technica et Wired ont consacré un nouvel article au phénomène, devenu un véritable business. Patron du e-commerce pour la firme Netacea, Thomas Platt explique ainsi qu'il existe trois types de bots.

L'armée des ombres

Le premier est dit «AIO», pour «all-in-one», tout-en-un. Très utilisés par les revendeurs de billets de spectacles ou pour mettre la main sur les sneakers les plus prisées (et les plus profitables), ce sont les plus sophistiqués, les plus radicaux également.

Adossés à de multiples comptes et cartes bancaires, ils scannent en permanence l'intégralité du web marchand et, dès qu'une machine apparaît en stock, procèdent à son achat de manière automatisée. La razzia se fait à une vitesse qui laisse n'importe quel humain sur le carreau.

D'autres types de bots procèdent aux mêmes recherches mais n'automatisent pas l'achat. L'un peut se contenter de prévenir leurs opérateurs lorsqu'une machine est en stock, l'autre proposera à la clientèle desdits opérateurs un créneau d'achat, contre rémunération bien sûr.

«Nous avions l'habitude de voir des publics de niche viser des produits de niche, explique Platt. Mais ces personnes réalisent désormais qu'elles peuvent viser des produits plus largement demandés, et gagner beaucoup d'argent.»

Sa firme a calculé qu'un bot installé furtivement sur 300 ordinateurs compromis avaient pu réaliser 1 million de tentatives d'achat en six heures, et que le nombre de scalpers ou d'aspirants scalpers dépassait sans doute les 20.000.

Il s'organise donc un véritable réseau de petites entreprises de l'ombre, dont les investissements peuvent être lourds –acheter 2.000 PS5 comme s'en sont vantés les opérateurs de Carnage Bot nécessite 1 million d'euros– et les profits gigantesques, les consoles pouvant être revendues au double du prix.

Ces firmes peuvent également revendre leurs solutions clés en main à des individus moins organisés: selon Pratt, un bot sophistiqué peut coûter près de 25.000 euros, mais représenter des gains appréciables pour la personne qui y met le prix.

Les revendeurs, bien sûr, tentent de mettre en place des contre-mesures humaines ou automatisées pour découvrir et contrer ces hordes de robots. Comme ils l'avaient fait pour les tickets de concerts, des législateurs britanniques se penchent également sur ce marché très gris. Et s'il n'est pas le principal problème, le scalping est devenu un réel fléau, pour les constructeurs comme pour leur clientèle.