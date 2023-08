Pourquoi l'économie chinoise va si mal

L'économie chinoise fait grise mine. Après des décennies d'une croissance insolente, et après une reprise post-Covid, tous les indicateurs dont on dispose montrent des signes d'un ralentissement certain: le HCI, l'indice boursier de Hong Kong, est en baisse de 20% par rapport à son pic de janvier, le yuan a atteint son niveau le plus bas depuis seize ans, la croissance stagne, les exportations sont en berne et le chômage des jeunes atteint des niveaux inquiétants, rappelle CNN, qui s'interroge sur les raisons de ce marasme.

L'incapacité du gouvernement à amélorer la situation inquiète tant les analystes qu'ils tablent désormais sur une croissance inférieure à 5%, à peine 2 points de plus qu'en 2022, bien en dessous de ce à quoi le pays nous avait habitués.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Cercle vicieux

Selon Laura He, journaliste de CNN établie à Hong Kong, plusieurs causes expliquent ce ralentissement. D'abord, la crise de l'immobilier: après la défaillance du géant de l'immobilier Evergrande en 2021, cette année, un autre grand promoteur chinois, Country Garden, se retrouve en grande difficulté. Une nouvelle zone de turbulences pourrait faire mal à une économie fragilisée et un marché de l'immobilier chaotique.

Car malgré les adresses répétées des autorités aux dirigeants des principales banques et sociétés financières du pays pour accorder davantage de prêts et d'autres soutiens à l'économie, la demande de crédit s'essouffle. Et en dépit de la souplesse des établissement financiers, la construction et la vente de logements neufs n'avancent pas.

Cette atonie du marché ne fait pas les affaires du secteur: plus de cinquante promoteurs immobiliers sont à court d'argent, laissant des centaines de milliers d'appartements inachevés que de nombreuses familles, majoritairement de classe moyenne, avaient déjà achetés en contractant des prêts hypothécaires, rapporte le New York Times.

À lire aussi En Chine, la menace de la plus grave crise immobilière de l'histoire

Ces difficultés ne sont pas que le lot de l'immobilier: les fonds d'investissement chinois, qui pèsent près de 2.900 milliards de dollars, ont eux aussi du mal à suivre –c'est le cas de Zhongrong International Trust. Le groupe d'investissement, qui gère 87 milliards de dollars de fonds pour des entreprises et des particuliers, n'a pas assuré les paiements auprès de certains de ses clients à hauteur de 19 millions de dollars, à tel point que des manifestants ont protesté devant le siège de la société pour exiger leur dû.

Autre problème majeur: la dette des administrations locales a explosé avec le coût des différents confinement. La baisse du marché de l'immobilier a entraîné une baisse des revenus fonciers liés à la vente de terrains aux promoteurs, créant des tensions budgétaires. En conséquence, les gouvernements locaux n'ont pas les moyens de soutenir la croissance pour tenter une relance.

Enfin, une possible crise démographique pourrait ajouter au chaos: le taux de fécondité continue sa baisse régulière, pour atteindre 1,15 enfant par femme en 2021, en dessous des 2,1 nécessaires au renouvellement de la population. Ainsi, pour la première fois en soixante ans, la population a décliné en 2022, affichant une baisse de 850.000 habitants.

Puisque le pays vieillit, la main-d'œuvre risque de se faire plus rare et les dépenses de santé pourraient augmenter, tendant un peu plus le budget et creusant la dette.