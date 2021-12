Recharger votre voiture sur autoroute va vous coûter 4 fois plus cher qu'à domicile

Près d'une voiture sur cinq vendue en Europe sur les neuf premiers mois de 2021 était électrique, selon les données de l'European Electric Car Report.

Cette électrification du parc va nécessiter l'installation de nombreuses bornes de recharge, et notamment sur les autoroutes, puisque pour les courtes distances, les utilisateurs rechargent leur véhicule principalement à domicile. Le gouvernement s'est ainsi fixé pour ambition d'atteindre 100.000 points de recharge d'ici à la fin 2021.

Sauf que s'il est acceptable de laisser sa voiture branchée pendant toute une nuit pour faire le plein, les conducteurs rechignent à patienter plus de quinze minutes pour atteindre leur destination de vacances.

Pour l'instant, seule une minorité des bornes sont aujourd'hui à charge rapide et ultra-rapide, rapporte Usine nouvelle. Sur les 49.000 points de recharge disséminés sur le territoire, 52% délivrent une puissance inférieure à 22 kW, 44% une puissance comprise entre 22 et 50 kW et seulement 4% une puissance supérieure à 50 kW.

S'il existe bien une obligation pour les concessionnaires d'autoroute d'installer des bornes de recharge, rien n'est dit sur leur puissance. Or, selon TotalEnergies, l'installation de trois ou quatre bornes rapides coûte entre 500.000 et 700.000 euros à l'opérateur, contre 1.500 à 2.000 euros pour les bornes classiques sur la voie publique.

TotalEnergies s'est pourtant engagé à équiper ses aires d'autoroute et du réseau national de 200 stations de 175 kW, pour une recharge de véhicule en 20 à 25 minutes. Un investissement de 200 millions d'euros «à très haut risque» selon Philippe Callejon, directeur mobilités et nouvelles énergies de TotalEnergies, car «sans garantie sur les retours à venir».

Les yeux de la tête

Il n'est en effet pas évident du tout de voir s'aligner de longues files d'attente à ces bornes de recharge. D'une part, l'autonomie des voitures électriques ne cesse de progresser. Une Tesla Model 3 promet ainsi 547 km d'autonomie, de quoi largement couvrir un Paris-Lyon.

D'autre part, le tarif de recharge de ces bornes s'annonce plutôt dissuasif: «Le coût d'une charge rapide est quatre fois plus élevé que celui d'une charge lente à domicile», prévient Philippe Callejon. Alors qu'il faut compter entre 5 et 15 euros d'électricité pour faire le plein chez soi, le prix d'une recharge Ionity sur autoroute s'élève à 39,90 euros. Soit quasiment le prix d'un plein pour une voiture diesel!

Du coup, Total lui-même recommande d'anticiper son voyage pour éviter ces frais élevés, ou de repérer des bornes gratuites à proximité du trajet.

À lire aussi Le Venezuela ressuscite ses champs de pétrole avec des sacs à dos bourrés de dollars

Résultat: en 2018, les bornes de charge n'étaient utilisées que 12% du temps en moyenne. De plus, 58% des Français déplorent des bornes trop souvent en panne, particulièrement en voirie, et 86% ont rencontré un défaut lors de la charge au cours des six derniers mois.

En 2020, Izivia, la filiale d'EDF spécialisée dans la mobilité électrique, a ainsi dû fermer 189 de ses 217 bornes de recharge rapide sur les autoroutes du réseau Corri-Door en raison «d'incidents techniques».

Alors malgré les généreuses subventions accordées aux opérateurs pour construire des bornes, il n'est pas certain que les utilisateurs se précipitent. Cela ne fera qu'un exemple de plus d'argent public gaspillé.