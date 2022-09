Le «Scheherazade», superyacht de Poutine à 600 millions, était un cadeau de Noël des oligarques

En mars dernier, une enquête de l'organisation d'Alexeï Navalny révélait que le Scheherazade, superyacht de 140 mètres, était l'une des probables, discrètes et indirectes propriétés de Vladimir Poutine, l'un des hommes les plus riches du monde, dont la fortune officielle n'existe pas mais pourrait officieusement atteindre les 200 milliards de dollars.

Lancé sur les flots en 2019 après sa construction dans un chantier allemand, le Scheherazade a été saisi en mai par les autorités italiennes. Il était auparavant utilisé par Alina Kabaeva, que l'on dit être la compagne de l'ombre du président russe et que l'Europe, puis les États-Unis, ont sanctionnée en juillet.

Nouvelles révélations, assez folles et plutôt parlantes sur l'organisation de la kleptocratie russe: selon une enquête du site russe Dossier Center, le navire serait un cadeau de Noël fait en 2014 par une poignée d'oligarques russes au leader auquel ils doivent tant –exit donc les cartes cadeaux FNAC, les trancheuses à saucisson ou les coffrets Blu-ray de James Bond, trop chiches dans ce monde surréaliste de milliardaires redevables.

Dossier Center, lié à l'opposant Mikhaïl Khodorkovski, traque les activités criminelles autour de ces navires géants qui font le délice de l'élite moscovite. Selon le site, les près de 600 millions d'euros nécessaires à la construction du Scheherazade auraient été réunis par une poignée d'oligarques reconnaissants, menés par Gennady Timchenko, un vieil ami du patron du Kremlin.

Comme l'indique Business Insider, qui rapporte l'enquête de Dossier Center, cette dernière ne donne que partiellement l'identité des autres (très) généreux donateurs. Ziyavudin Magomedov, un riche businessman mis derrière les barreaux par Moscou en 2018 pour fraude, aurait par exemple donné 60 millions de dollars, au travers de son entreprise High Definition.

D'autres structures aux contours et propriétaires flous, telles qu'Alera Assets (226 millions de dollars de l'époque) ou Diams Overseas (289 millions), auraient également mis la main au portefeuille pour offrir cette petite babiole au président russe, dont la véritable propriété est masquée par celle, de paille, de l'ex-patron de Rosneft, Eduard Khudainatov.

Have a look at this wonderful yacht called Scheherezade. It’s been talked about for a while. The rumour is it belongs to Vladimir Putin. But there is not much proof, only talks. And that's why it hasn’t been arrested yet. It just sits there in the port of Carrara (🇮🇹). pic.twitter.com/1vnYDREc0Z